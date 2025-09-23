'Ovo je neugodno za gledati': Svi pričaju o prisnom trenutku između Trumpa i Kirkove udovice

Društvene mreže jučer su 'gorjele' nakon što je američki predsjednik Donald Trump (79) završio svoj govor na komemoraciji Charlieja Kirka na neuobičajen način. Na samom kraju pozvao je Kirkovu suprugu Eriku ponovno na pozornicu, a njih dvoje su se pred okupljenima zagrlili.

Taj trenutak izazvao je snažne i podijeljene reakcije u javnosti. Dok su jedni čin doživjeli kao znak podrške i suosjećanja, drugi su ga ocijenili neprimjerenim i neukusnim za prigodu poput komemoracije. ''Nešto je čudno kod ove žene, ovo je neugodno za gledati'', samo su neki od komentara.

Brojni korisnici izrazili su negodovanje, naglašavajući kako je čitava scena izgledala režirano i neprirodno. Pojedini komentatori tvrde da je Erika Kirk djelovala kao da glumi, a ne da iskreno proživljava trenutak gubitka. Kritike su se uglavnom odnosile na dojam da je politički trenutak stavljen ispred same komemoracije i sjećanja na preminulog.

“Moje srce je slomljeno, ali ja opraštam. Moj muž, Charlie, želio je spasiti mlade ljude, baš poput onoga koji mu je oduzeo život. Ja mu opraštam jer je to ono što je Krist učinio i ono što bi Charlie učinio. Odgovor na mržnju nije mržnja”, rekla je Erika Kirk pred gotovo 100.000 okupljenih na stadionu State Farm kod Phoenixa.

