Ovi slavni parovi dokaz su vječne ljubavi: Donosimo njihove najromantičnije priče

Iako je svijet slavnih poznat po razornim brakovima i turbulentnim vezama, određeni su već godinama sretni kao i prvog dana. U nastavku pogledajte neke od romantičnijih ljubavnih priča velikih zvijezda!

Utakmica je bila presudna

Jedan od najslavnijih parova, Victoria (50) i David Beckham (49), sretno su zaljubljeni od 90-ih kad su se upoznali na jednoj od utakmica poznatog nogometaša. Iako je bivši igrač Manchester Uniteda mislio da je propustio šansu za vrijeme njihovog prvog susreta, članica slavne grupe "Spice Girls" dala mu je broj sljedeći put kad su se vidjeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

"Razgovarali smo oko sat vremena u VIP loži, a onda je ona tog dana putovala vlakom pa je zapisala svoj broj na svoju kartu za vlak, koji i dalje imam", ispričao je jednom prilikom David u "The Tonight Showu". Godinu dana nakon upoznavanja par se zaručio, a prije vjenčanja rodio se sin Brooklyn (25).

Spojio ih frizerski salon

Miljenik žena Patrick Dempsey (59) pronašao je put do srca svoje supruge Jillian u frizerskom salonu. Vidjevši rezervaciju za šišanje pod Patrickovim imenom, Jillian je smatrala da je riječ o šali. Ipak, poznati glumac je uistinu ušetao u salon i tada je započela njihova ljubavna priča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Nakon što su se vjenčali, karijera im je krenula uzlaznom putanjom. Jillian, koja je svoj salon Delux prodala 1998. godine, počela je proizvoditi vlastitu kozmetiku, a Patricku je porasla popularnost 2000. godine zahvaljujući ulozi detektiva Marka Kincaida u hororu "Vrisak 3". Godine 2002. dobili su Talulu, svoju najstariju kćer, a 2007. blizance Sullivana i Darbyja.

"Ušao sam tamo gdje je radila, pogledao je preko sobe i bio zapanjen", rekao je za njihov prvi susret. Oboje su bili u vezama kad su se upoznali, ali kroz tri godine i redovite frizure, napokon su se spojili te su stali pred oltar 1999. godine.

Glumačke kolege, a zatim ljubavni par

Mila Kunis (41) i Ashton Kutcher (47) glumili su ljubavni par u popularnom sitcomu "That 70's show", a američkoj glumici prvi je poljubac bio sa sadašnjim suprugom na setu serije.

"Moj prvi pravi poljubac ikad bio je s njim u seriji… Svi se zaljubimo u filmske zvijezde. Ja se udajem za svoju", rekla je Mila za W magazin. Ipak, njihova ljubavna priča nije započela tada, već nekoliko godina kasnije. Par se slučajno sreo na dodjeli Zlatnih globusa 2012. godine i tada su započeli vezu bez obaveza, koju su održavali oko tri mjeseca. No, nakon nekog vremena shvatili su da su počeli razvijati osjećaje jedan za drugoga.

Foto: AFP

"Kasnije sam saznala da me moj suprug zapravo pokušavao spojiti s jednim od svojih prijatelja za spoj na slijepo. Pozvao me k sebi s namjerom da me upozna s nekim, ali to se nije dogodilo", otkrila je Mila u "The Late Late Showu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upoznali se u baru

Matt Damon (54), tada već Oscarom nagrađeni glumac, upoznao je Lucianu Barroso, razvedenu majku, dok je radila u baru u Miamiju 2003. godine. Skrivajući se od nasrtljivih obožavatelja iza šanka, Matt je upoznao Lucianu, koja ga je, umjesto da ga pusti da se skriva, zaposlila. Iako je Luciana prvotno odbila poziv na druženje s uspješnim glumcem i njegovim prijateljima, Matt nije odustao. Vjenčali su se dvije godine kasnije te danas imaju četiri kćeri.

Foto: Profimedia

"Doslovno sam je ugledao s druge strane prepunog prostora. Ne znam kako bi naši putevi uopće mogli preći da se to nije dogodilo", rekao je u jednom intervjuu u talk showu Ellen DeGeneres.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Romantična prosidba

Zvijezda serije "Kako sam upoznao vašu majku" Neil Patrick Harris upoznao je svog sadašnjeg supruga Davida Burtka na ulici u New Yorku. Neil je mislio da je David dečko njegove prijateljice Kate, a on je zapravo tada bio u vezi na daljinu.

Foto: Profimedia David Burtka i Neil Patrick Harris

Unatoč tome, Neil nije mogao skinuti pogled s njega. Počeli su se družiti, a nakon tri mjeseca bili su nerazdvojni. David je zaprosio Neila na istom uglu ulice gdje su se upoznali te su izrekli sudbonosno "da" 2014. godine. Imaju blizance, djevojčicu Harper i dječaka Gideona, a dobili su ih pomoću surogat majke.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagorsko mjesto jedinstveno je po imenu: 'Nama je svaki dan Valentinovo'