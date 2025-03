Zajedno od školskih klupa: Oni su pronašli ljubav svog života još kao tinejdžeri

U svijetu slavnih, gdje su veze često prolazne i pod stalnim pritiskom javnosti, neki su poznati muškarci još u tinejdžerskim danima pronašli ljubav koja je izdržala test vremena. Dok su njihovi vršnjaci tek otkrivali prve simpatije, oni su već znali da su upoznali onu pravu. Sudbina ih je spojila još u osnovnoj ili srednjoj školi, a od tada su prošli zajedno kroz uspone i padove.

Ljubavne priče poput one Bona i Ali Hewson te Jon Bon Jovija i Dorotheje Hurley, samo su neke koje pokazuju da su iskrena povezanost i međusobna podrška temelj svake dugovječne veze.

Foto: Profimedia Bono i Ali Hewson

Bono i Ali Hewson

Paul David Hewson, poznatiji kao Bono Vox, i Ali Hewson u braku su gotovo četiri desetljeća. Njihova ljubavna priča seže još u vrijeme kada su bili osnovnoškolci i zajedno pohađali školu Mount Temple Comprehensive. Počeli su izlaziti u srednjoj školi, a vjenčali su se u kolovozu 1982. godine.

Ali je u početku izbjegavala Bona jer nije željela biti samo "još jedna od njegovih djevojaka", no naposljetku je popustila njegovom šarmu. Njihov prvi spoj završio je tako što ju je Bono otpratio do autobusne stanice.

"Bio mi je prvi pravi dečko. Zajedno smo od 1976. godine – iste godine kada je nastao bend. Bila sam na njihovom prvom nastupu u našoj školskoj dvorani", rekla je Hewson za The Telegraph 2008. godine.

Par ima četvero djece: kćeri Jordan i Eve te sinove Elijaha i Johna.

Foto: Profimedia Jon Bon Jovi i Dorothea Bongiovi

Jon Bon Jovi i Dorothea Bongiovi

Jon Bon Jovi i Dorothea Hurley pobjegli su u Las Vegas i vjenčali se pred Elvisovim imitatorom.

Par se upoznao u srednjoj školi Sayreville War Memorial u New Jerseyju.

"Pustila me da prepisujem od nje na satu povijesti. Od prvog trenutka kad sam je ugledao, privukla me i to se nikada nije promijenilo", rekao je Bon Jovi za People 2020. godine.

Prekinuli su 1985. godine, ali su se 1989. pomirili i vjenčali u Las Vegasu.

"Imali smo album broj jedan, pjesmu broj jedan i svirali smo tri večeri u LA-u. Okrenuo sam se prema Dorothei i rekao: 'Imam ideju. Hajdemo sada!' Rekla je: 'Ti si lud', a ja sam odgovorio: 'Što može biti bolje od ovog trenutka?' I jednostavno smo otišli u Las Vegas, bez da smo ikome rekli", ispričao je Bon Jovi za Men's Health 2010.

Njihova kći Stephanie rođena je 1993., a sinovi Jesse, Jacob i Romeo 1995., 2002. i 2004. godine.

Iako Bon Jovi ima brojne obožavateljice, Dorothea nikada nije bila ljubomorna. "Mislim da je sjajno što vole njegovu glazbu," rekla je za People 2016.

Foto: Profimedia Snoop Dogg i Shante Broadus

Snoop Dogg i Shante Broadus

Snoop Dogg i njegova supruga Shante Broadus zajedno su više od 25 godina. Čak su zajedno išli na maturalnu večer.

Poznati reper i njegova supruga poznaju se još iz srednjoškolskih dana, a kako kaže, bila je to ljubav na prvi pogled. Broadus, koja mu je reperu 2021. godine postala menadžerica, ispričao je da su oboje bili spremni žrtvovati se jedno za drugo.

"Znala je koji su moji snovi i ciljevi, a ja sam znao koji su njezini," rekao je Snoop Dogg u jednom intervjuu.

Vjenčali su se 1997. godine, a imaju sinove Cordea i Cordella te kćer Cori. Snoop također ima sina Juliana iz druge veze. Njihov prvi sin Corde rođen je 1994. godine, a tri godine kasnije su se vjenčali.

Par je 2004. godine podnio zahtjev za razvod, no pomirili su se i 2008. obnovili zavjete.

Foto: Profimedia LeBron i Savannah James

LeBron i Savannah James

LeBron i Savannah upoznali su se dok su išli u srednju školu, ona je tada bila druga godina, a on treća. Njihov prvi spoj bio je u restoranu Outback Steakhouse, a ostatak je, kako kažu, povijest.

"Osobi poput mene uvijek treba sjajan partner, netko na koga se možeš osloniti bez obzira na okolnosti, a ona je upravo to. Uvijek je uz mene i volim je zbog toga" rekao je LeBron za Harper's Bazaar 2010. godine.

Par se vjenčao 2013. godine, a njihov prvi sin, LeBron "Bronny" James Jr., rođen je 2004. godine. Dobili su i sina Bryce 14. lipnja 2007. i kćer Zhuri Nova 22. listopada 2014. godine. Bronny je krenuo očevim stopama i danas igra košarku na Sveučilištu Južne Kalifornije.

Savannah je za Harper's Bazaar 2010. godine ispričala kako je već na prvom spoju znala koliko je LeBronu stalo do nje.

"Znala sam da me voli kad sam ostavila ostatke večere u njegovom autu. Potpuno sam zaboravila na to, a on mi ih je donio. Mislim da je samo tražio izgovor da me ponovno vidi", rekla je jednom prilikom.

Savannah je ostala trudna dok je još bila u srednjoj školi i strahovala je da će to utjecati na njihove živote, no LeBron ju je uvjeravao da će sve biti u redu. Nakon deset godina veze, James ju je zaprosio 2011. godine, a vjenčali su se 2014.

Foto: Profimedia LL Cool J i Simone I. Smith

LL Cool J i Simone I. Smith

LL Cool J je u emisiji "Jimmy Kimmel Live" ispričao kako je upoznao svoju suprugu Simone.

Reper je rekao da je imao 19 godina kada ga je prijatelj htio upoznati s njegovom rođakinjom. Kad ju je LL Cool J ugledao, rekao je: "Da, želim upoznati tvoju rođakinju."

Simone je tada imala 17 godina. Vjenčali su se 1995. godine nakon osam godina veze i imaju četvero djece.

U siječnju 2023. Simone je objavila njihovu staru fotografiju uz koju je napisala: "Kad sam imala 17, a on 19, ludo smo se zaljubili u Queensu!"

Foto: Profimedia Novak i Jelena Đoković

Novak i Jelena Đoković

Prije nego što su se vjenčali 2014. godine, Novak i Jelena upoznali su se još u srednjoj školi u rodnoj Srbiji. Nakon osam godina veze, zaručili su se u Monte Carlu 2013., a godinu dana kasnije uplovili u brak.

Njihov sin Stefan Đoković rođen je 2014. godine, a kći Tara 2017. godine, piše People.

