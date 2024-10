Ovo je Tereza Kesovija prije 46 godina: Pjevačica danas ima zdravstvenih problema

"Nisam znala da će postati moj savjetnik i menadžer u šou-biznisu, umjetnički čak i modni savjetnik. Jako sam bila zaljubljena, a on mi je to znao uzvratiti. Kad sam ga pozvala da me prati na turneji po Australiji, odgovorio je: 'Hoću, ali vjenčajmo se prije toga'. Ne govoreći mu ništa, razvela sam se do Mire Ungara. Bilo mi je najvažnije da izbjegnemo sve formalnosti 'prave svadbe'. Na kraju, kao kumovi, vjenčali su nas jedan profesor i jedan matičar", ispričala je Kesovija.