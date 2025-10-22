Sin Aleksandra Vučića pojavio se u javnosti: Povezivali ga sa srpskim podzemljem, a otac ga naravno - branio

Danilo Vučić (27), sin srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, ponovno je dospio u središte medijske pažnje nakon što je danas snimljen na sprovodu Nebojše Pavkovića, bivšeg zapovjednika Vojske Jugoslavije i haškog osuđenika, na Novom groblju u Beogradu. Iako se sam rijetko oglašava, njegov se život već godinama pomno prati – od obiteljskih tragedija do brojnih kontroverzi koje ga prate.

Tko je Danilo Vučić?

Danilo Vučić rođen je 1998. godine, a predsjednik Srbije dobio ga je u braku s novinarkom Ksenijom Vučić, koja je iznenada preminula u siječnju 2022. godine. Par je, osim sina, imao i kćer Milicu. Ksenijina smrt duboko je pogodila obitelj Vučić, a Danilo se od tada još rjeđe pojavljuje u javnosti.

Kontroverze i društvo kriminalnih krugova

Unatoč povučenosti, Danilo Vučić često je predmet medijskih napisa zbog osoba s kojima se druži. Naime, srpski i regionalni mediji godinama su objavljivali fotografije na kojima se vidi u društvu pripadnika kavačkog klana – jedne od najopasnijih kriminalnih skupina na Balkanu. Snimljen je i na tribinama među huliganskim skupinama, što je izazvalo brojne kritike i pitanja o njegovim vezama s organiziranim kriminalom.

Neki su ga mediji povezivali i s navijačkim incidentima u inozemstvu, poput onog tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj 2024. godine, kada su njemački portali pisali da je sudjelovao u navijačkom sukobu u Gelsenkirchenu.

Predsjednik Srbije više je puta javno stao u obranu svog sina. Naglašavao je da je Danilo "pošten i pristojan mladić" te da je meta napada isključivo zato što je njegov sin.

"Moj sin Danilo je pošten i pristojan mladić. Kriv je samo zato što je moj sin. Napadajući mi dijete, doveli su me u ugao iz kojeg više nemam gdje. Borit ću se svom snagom i pobijedit ću sve njihove laži", izjavio je Vučić u jednom televizijskom obraćanju.

Iako nema dokaza da je Danilo Vučić sudjelovao u bilo kakvim kriminalnim radnjama, činjenica da se redovito pojavljuje u društvu osoba s kriminalnim dosjeima stvara sumnje i dodatno opterećuje imidž obitelji Vučić. Za jedne je on tek sin predsjednika koji nosi teret očeve funkcije, dok drugi smatraju da je njegov način života simptom dubljih veza između politike i podzemlja u Srbiji.

