Ovako izgleda majka Tomislava Tomaševića: Sa sinom ima blizak odnos i u svemu ga podržava

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iznenadio je mnoge nedavnom objavom na društvenim mrežama. Naime, umjesto uobičajenih političkih tema, podijelio je trenutke iz privatnog života. Naime, radi se o večeri koju je proveo sa svojom majkom na koncertu posvećenom Gabi Novak, Arsenu i Matiji Dediću, održanom u centru Zagreba.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

"Izveo sam mamu na koncert za Gabi Novak, Arsena i Matiju Dedića, uživali smo zajedno s brojnim sugrađanima. Program je bio osmišljen kao glazbeni mozaik u kojem su se ispreplitale bezvremenske pjesme Arsena Dedića, vječne melodije koje nam je u život utkala Gabi Novak, instrumentali i recitali Arsenovih stihova te jazz kompozicije Matije Dedića. Hvala svima koji su sudjelovali kako bi Zagreb dostojanstveno odao počast stvaralaštvu ove genijalne obitelji", napisao je gradonačelnik uz video na kojem stoji uz majku i zajedno s građanima uživa u koncertu.

Gradonačelniku su roditelji vječna podrška

Tomašević nerijetko pokazuje koliko je blizak s obitelji. U lipnju, kada je osvojio drugi mandat na čelu Zagreba, uz njega su u stožeru stranke Možemo! slavili i njegovi roditelji – majka Ivanka i otac Smiljan. Posebno vedro raspoložen bio je upravo Smiljan Tomašević, bivši zaštitar i dragovoljac Domovinskog rata, koji je prije četiri godine bio na listi Domovinskog pokreta za Gradsko vijeće Zaprešića.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Tada je ponosno pozdravljao okupljene, a sin nije skrivao koliko mu znači njihova podrška.

"Cijeli život su uz mene i to mi jako puno znači. Brinu se. Kaže tata da se najviše brine za moju sigurnost, ali bit će to sve OK", rekao je Tomašević nakon pobjede, dodavši u šali da na obiteljskim ručkovima već osam godina ne razgovaraju o politici.

"Savjetovali su mi samo da stalno slušam ljude i da se ne okružim onima koji mi govore ono što želim čuti", otkrio je tada.

Otac Smiljan ne skriva ponos na uspjehe svog sina.

"Jako sam ponosan na svog sina. Drago mi je da je u drugom mandatu jer je pokazao da je pošten i sposoban. Inače podržavam mlade i znam da će Zagreb ići naprijed. Sve je jasno kada pogledate sva gradilišta – Dinamov stadion, bazen Špansko, Paromlin, Dom sportova...", poručio je tada Tomašević stariji.

