Cijeli svijet ne prestaje brujiti o potezu Willa Smitha na 94. dodjeli nagrada Oscar. Dok ga jedni brane, tvrdeći da je potpuno opravdano ošamario Chrisa Rocka, drugi pak tvrde da je Willa isprovocirala reakcija Jade Pinkett Smith te da je zbog toga nasrnuo na "nesretnog" komičara.

Podsjetimo, nakon što se komičar "našalio" na račun Willove supruge, bijesni se Will ustao sa sjedalice te otišao direktno do komičara i "zavalio mu šamarčinu". Rock je Willovu suprugu usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. utjelovila Demi Moore, koja je za tu priliku obrijala glavu. Jade inače boluje od alopecije i gubitka kose.

Zanimljivo, brojni na Willa "nasrću" upravo zbog činjenice da se i on sam smijao na Rockove "fore" dok nije vidio Jade kako okreće očima negodujući.

"Nemoć da iskontroliraš svoj bijes može te dovesti do toga da u trenutku zaslijepljenosti odbaciš sve što si godinama gradio", napisao je jedan korisnik na Twitteru, dok je drugi nadodao mu je Will zbog onog što je napravio jako pao u očima: "Više ne poštujem Smitha. On sigurno nije tako reagirao zbog šale, već je to bila frustracija koju je stvorio stav njegove supruge i morao se iskaliti na nekome. Čak se i Will smijao sve dok ga njegova narcisoidna žena nije pogledala", napisao je.

Nedugo nakon incidenta, Will je na pozornici preuzeo kipić za najboljeg glumca u filmu "Kralj Richard". Glasnogovornik policije u Los Angelesu rekao je kako Chris Rock nije želio podnijeti prijavu protiv Smitha.

Ipak, među filmašima su počeli kolati navodi prema kojima će Smith najvjerojatnije biti "zamoljen" da vrati svoj zlatni kipić zbog incidenta s Rockom, zbog strogih smjernica koje Akademija filmske umjetnosti i znanosti ima u svom kodeksu.

Podsjetimo, nakon skandala o seksualnom uznemiravanju koji je 2017. pogodio filmsku industriju, Akademija je dobijela kodeks unutar kojeg naglašava "važnost održavanja vrijednosti Akademije", poput uključivanja, poticanja okruženja podrške i poštovanja ljudskog dostojanstva.

Predsjednica Dawn Hudson tom je prilikom komentirala: "U Akademiji nema mjesta za ljude koji zlorabe svoj status, moć ili utjecaj na način koji krši priznate standarde pristojnosti. Akademija se kategorički protivi bilo kakvom obliku zlostavljanja, uznemiravanja ili diskriminacije na temelju spola, seksualne orijentacije, rase, etničke pripadnosti, invaliditeta, dobi, vjere ili nacionalnosti. Upravni odbor vjeruje da su ovi standardi ključni za misiju Akademije i odražavaju naše vrijednosti".