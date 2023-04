SAMO ZA ONE DUBOKOG DŽEPA / Proslavila ju je afera s poznatim pjevačem, za njeno tijelo lijepe se bogatuni, a sad je na plaži izazvala kolektivne infarkte

Chantel Jeffries poznata je američka manekenka i DJ-ica koja je 2017. otvoreno priznala da je povećala grudi jer je često varirala u kilaži čak i do deset kilograma, a htjela je da to ne utječe na veličinu njezinih grudiju. Njena sjajna figura privlači brojne muškarce, a osobito one s fubokim džepom. Hodala je s Justinom Combsom, sinom repera P Diddyja, glazbenicima Lilom Twistom i Diplom te igračem američkog nogometa DeSeanom Jacksonom. Ljubila je i Travisa Scotta, Machine Guna Kellyja, ali i Justina Biebera. Potonja veza ju je i proslavila. Naime, Chantel je bila u automobilu s pjevačem kada je zaustavljen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Dok je policija uhićivala Justina, njoj je to bilo zabavno i smijala se što je naišlo na osude javnosti.