Glumica Betty White, poznata i kao "Nacionalno blago Amerike", preminula je zadnji dan 2021. godine, samo 18 dan prije svog stotog rođendana.

O njezinoj smrti medije je izvjestio njezin agent Jeff Witjas, koji je za People izjavio kako je umrla prirodnom smrću.

"Betty je preminula mirno u snu u svojem domu. Ljudi govore da je njezina smrt povezana s booster dozom cjepiva protiv koronavirusa koje je primila tri dana ranije, ali to nije istina. Umrla je prirodnom smrću. Njezina smrt ne bi trebala biti politizirana, to nije život kojim je ona živjela'", priznao je.

Podsjetimo, agent je prilikom objave smrti legendarne glumice rekao i kako se Betty nikada nije bojala smrti jer je oduvijek željela biti sa svojim najdražim suprugom, Allenom Luddenom.

Betty White udavala se tri puta. Prvi put za pilota Dicka Barkera s kojim je bila u braku godinu dana. S pokojnim glumcem Laneom Allenom vjenčala se 1947., a skupa su bili dvije godine. Treći suprug bio joj je, spomenuti, Allen Ludden i s njim je provela 18 godina. Nakon njegove smrti 1981. više se nije udavala.

Zvijezda serije "Zlatne djevojke", "The Mary Tyler Moore Show", "Prosidba" uoči svog stotog rođendana za People je otkrila tajnu svoje dugovječnosti: "Naslijedila sam to od svoje mame i to se kod mene nikad nije promijenilo", otkrila je te nadodala: "Pokušavam izbjegavati sve što je zeleno. Mislim da djeluje", a to je upravo i posljednja objava na njezinom službenom Instagram profilu.