OTKAZALI MU SURADNJU: Poznatog glazbenika više ne žele u ‘The Voiceu’?

Adamovi suradnici tvrde da je u posljednje vrijeme postalo nemoguće raditi s njim

Glazbenik Adam Levine je prije nekoliko dana na društvenim mrežama objavio da se povlači iz glazbenog natjecanja “The Voice” u kojemu je deset godina bio mentor. “Čast mi je što sam bio dio nečega što ću nositi u srcu do kraja života. Svim vjernim obožavateljima, bez vas nema ničega. Za mene, vrijeme je došlo da nastavim dalje. Vaša potpora mi puno znači”, napisao je na svom Instagramu. Međutim, fanovi su odmah naslutili da priča ima i drugu stranu.

Postao je nepodnošljiv

Naime, Adam je nedavno nastupio na “Up Frontu”, ceremoniji na kojoj NBC predstavlja nove projekte. Ondje je najavljen kao jedan od mentora nove sezone. No, svojim je ponašajem tijekom izvedbe dao naslutiti da se ne osjeća ugodno, stajao je na mjestu i jedva pjevao. Ubrzo je otkriveno što je u pozadini. Naime, u 15. sezoni odlučeno je da mentori u polufinalu više ne moraju imati svoje štićenike što Levine nije dočekao s oduševljenjem. On je naime polufinale i dvije finalne emisije morao odgledati bez svojih kandidata što je u “The Voiceu” bio presedan. Izvori tvrde da ga je to silno razljutilo pa je na neka snimanja odbio doći. Njegovi suradnici kažu da je u posljednje vrijeme postalo nepodnošljivo raditi s njim. Levineu je zbog toga otkazana suradnja usred priprema za novu sezonu. Zamijenit će ga Gwen Stefani, prenosi Billboard.

Unatoč svemu, frontmen grupe “Maroon 5” s TV kućom NBC ostaje u dobrim odnosima, a bit će uključen i u stvaranje novog glazbenog showa “Songland” u kojemu će se autori natjecati pisanjem pop hitova.