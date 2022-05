Thomas Markle (77), otac Meghan Markle (40) doživio je težak moždani udar i trenutno se nalazi u američkoj bolnici. Trenutno se čeka reakcija vojvotkinje, hoće li odgoditi svoj put u Veliku Britaniju?

Sestra krivi Meghan

Thomas je navodno planirao putovati za London i pokušati posjetiti kraljicu Elizabetu (96) povodom proslave njezinog platinastog jubileja. No ti planovi su zasad odgođeni. Navodno je izgubio mogućnost govora, javlja Daily Mail.

"Moj otac se oporavlja u bolnici. Tražimo privatnost za obitelj, za njegovo zdravlje i dobrobit. Samo mu treba mir i odmor. Božji blagoslov. Mi se molimo. Samo mu treba malo odmora. Stvarno je ružno koliko je bio mučen i kroz što je morao proći zahvaljujući zanemarivanju moje sestre posljednjih nekoliko godina. To je neoprostivo", rekla je Samantha Markle, Meghanina starija sestra.

Thomas Markle imao je težak odnos s Meghan i njezinim suprugom Harryjem, kojeg nikada nije preferirao. On i njegova najmlađa kći nisu razgovarali od prije vjenčanja, kada su izmjenjivali poruke dok je on ležao u bolnici, nakon prvog srčanog udara. Prema riječima oca Meghan Markle, tada su se "oprostili", a Harry mu je rekao: "Da si me poslušao, ovo ti se ne bi dogodilo." Rečeno je da su Sussexesovi bili ljuti što je Markle prodao svoje fotografije paparazzi agenciji uoči vjenčanja.

U intervjuu s Oprah Winfrey u ožujku prošle godine, Meghan je progovorila o izdaji koju je osjetila kada se pokazalo da je njezin otac radio s foto agencijom. "Zvali smo mog tatu i pitala sam ga je li razgovarao s tabloidima, a on je rekao da nije. Na što sam rekla da mi kaže istinu kako bih mogla zaštiti djecu", ispričala je Meghan. Prema Meghan, njezin otac "nije bio u stanju to učiniti".

Naime, Thomas je kasnije rekao da bi se volio pomiriti s kćeri i upoznati unuke Archieja (2) i Lilibet, a za njihovog oca smatra da nije muškarac. Nedavno je u svom intervjuu Harryja spomenuo i bivši američki predsjednik Donald Trump (75), s kojim se Thomas složio oko raspada braka svoje kćeri i princa.

"Harry je idiot i taj brak će se raspasti. Ponaša se kao dijete. Hoda uokolo za mojom kćeri kao mali dječak, nikad neće odrasti", rekao je.