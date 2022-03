Vlatka je za Story iznijela svoju priču s čime se bori te podsjetila kakva je ona uistinu osoba.

Također je koristila i svoj Instagram profil kako bi izrazila svoje mišljenje o aktualnim situacijama.

Zahvalila se pozitivnoj Hrvatskoj

U svojoj objavi je napisala: "Puno se posljednjih dana govori o mržnji i negativnosti, koja je definitivno prisutna u eteru i medijima. To za mene nije prava Hrvatska, to je samo (nažalost) glasna Hrvatska. Postoji i ona druga, kulturna i profinjena Hrvatska, koja je gurnuta u drugi plan. Želim zahvaliti toj drugoj, pozitivnoj Hrvatskoj na svim toplim porukama potpore i ljubavi, kojom me svakodnevnno obasipaju!"

Zatim je nastavila u istom tonu: "Bez brige, odavno sam izborila teške bitke u životu i danas sam jača nego ikad. To će uvijek iritirati slabiće i one frustrirane svojim životom. Voljela bih da svi budu sretniji i zadovoljniji i da nemaju potrebu mrziti. Mržnja ubija one koji mrze."

Vlatka o zlim jezicima

Pjevačica i voditeljica je za svoje kritičare i zle ljude rekla: "Uostalom, odavno sam shvatila da je društvo u cjelini prema meni zauzelo negativan stav, prožet lažima o mom životu i ženomrstvom duboko ukorijenjenom na Balkanu. Komentatori na društvenim mrežama nisu prava slika hrvatskog društva pa čak ni televizijske publike pa me njihovi bijedni, anonimni, nepismeni komentari ne mogu povrijediti."

Rekla je da mnogima smeta njezina snaga: "Primitivci na Balkanu bi najradije eutanazirali sve žene nakon 30. godine, a posebno ih iritiraju prkosne i jake žene poput mene. Da, evo, bezočno se hvalim, ja sam jaka žena! Ljudima smeta što me nije strah jasno i argumentirano iznijeti svoje stavove, čak i od bliskih prijatelja dobivam savjete da šutim, da se pokorim, da budem uplašeno žensko. Kako to već treba biti!"

Nikad nije omalovažavala druge

Također je dodala da nije druge omalovažavala: "Moram demantirati tvrdnju da sam 'javno omalovažavala i kudila' druge jer se to NIKADA nije dogodilo. Ako sam u krivu, molim Vas da mi dostavite moj javni komentar koji nekog osobno vrijeđa. Komentiram negativne pojave u hrvatskom društvu, borim se protiv fašizma, mizoginije, homofobije i rasizma. Dok većina mene uporno vrijeđa i blati zbog privatnog života (KOJI IH SE NE TIČE), ja komentiram ponašanje javnih osoba. Ono što većina komentatora ne shvaća jest razlika između kritiziranja nečijeg javnog ponašanja i privatnog života. Mene se već desetljećima uporno i jedino vrijeđa zbog mog privatnog života. U cijeloj priči o mojem razvodu deklarativno je osuđen muškarac, a u stvarnom sam životu kažnjena ja."

Hrvati su joj rekli da spakira kofere i ode

Osvrnula se i za nemogućnost zaposljenja te kako su se određeni Hrvati ponijeli prema njoj: "I kako objasniti činjenicu da devet godina nakon mog razvoda nisam uspjela pronaći nikakav posao u Hrvatskoj? Neki su mi otvoreno rekli, poput Martine Bienenfeld i Miroslava Rusa, kako je najbolje da spakiram kofere i odem jer u Zagrebu i Hrvatskoj nema mjesta. Hvala im na tome!"

Ponosna je i zadovoljna sa sobom

Poručila je da je zadovoljna sa sobom: "Da, ponosna sam što sam još prirodno lijepa sa svoje 52 godine. Ponosna sam što nijednom muškarcu i primitivnom društvu nisam dopustila da me unište, ni psihički ni fizički. Ponosna sam što sam završila dva fakulteta u zrelim godinama i što mi ne trebaju tone šminke, ekstenzija i umetaka kao većini današnjih 'ljepotica'. Ponosna sam na svoje bore smijalice, one su moj život i ja ih volim. Ponosna sam na svoje tijelo, a još više na vedar duh i optimizam. I svjesna sam da to izaziva toksičnu zavist. Osjećam je cijeli život!

Ponosna sam na svoje uspjehe kao i Milana Vlaović Kovaček. I trebamo biti."

Vlatkini obožavatelji su joj pružili podršku

Jedna osoba joj je poručila: "Lipa Vlatka, za dobrim konjem se prašina diže...i neka tako ostane."

Druga je dodala: "Briga te, namjesti svoju krunu i nasmij se zavidnim ljudima."

Da su drugi samo zavidni, rekla je jedna osoba: "Svaka čast, ne obaziri se na te izraze mržnje, samo su ti zavidni, a to ih boli."

Jedna žena je zaključila: Uvijek će biti netko tko će pričati. Ti i Jadranka Kosor ste simbol elegancije. Žene sa stilom."

"Vlatka uzmi taj mikrofon i vodi emisiju i pokaži kako se to radi", poručila joj je druga.