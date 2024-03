Robert Downey Jr. konačno je osvojio iluzornog Oscara u kategoriji 'Glumac u sporednoj ulozi' za Oppenheimera nakon što je voditelj Jimmy Kimmel iznio vrlo neugodnu dosjetku o njegovoj drogeraškoj povijesti.

58-godišnji glumac odnio je Oscara u oštroj konkurenciji među kojima su bili Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, Ryan Gosling, Barbie i Mark Ruffalo, Jadnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumac se popeo na podij i ponovno pokazao svoju prepoznatljivu duhovitost. Robert Downey Jr. čak se našalio na račun svog "užasnog djetinjstva" dok je primao zlatni kipić.

Rekao je: "Hvala, hvala. Ah -- hvala, momci. Pogriješili ste samo jedan red. Htio bih zahvaliti svom užasnom djetinjstvu i Akademiji, tim redom. Želio bih zahvaliti svojoj veterinarki, pritom mislim na svoju suprugu, Susan Downey. Pronašla me kao režećeg ljubimca za spašavanje, i vratila me u život. Zato sam ovdje. Hvala", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Talentirani glumac nastavio je pričati o tome koliko mu je bila potrebna uloga u Oppenheimeru, zahvalivši redatelju Christopheru Nolanu i glumačkim kolegama Emily Blunt i Cillian Murphy.

Otkrio jednu tajnu

"Evo moje male tajne. Trebao sam ovaj posao više nego on mene. Chris je to znao, Emma se pobrinula da me okruži jednom od najboljih glumačkih postava i ekipa svih vremena, Emily, Cillian, bilo je fantastično. I stojim ovdje pred vama kao bolji čovjek zbog toga. Ono što radimo ima smisla, a stvari koje odlučimo napraviti su važne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Želim zahvaliti svojoj stilistici, u slučaju da nitko drugi ne zahvali. Hvala, Erika, hvala ti puno. A ja ću samo ovo reći. Moj odvjetnik za zabavu Tom Hanson, koji je polovicu od 40 godina proveo pokušavajući me osigurati i izvući me, hvala, brate. Ovo je i za tebe."

U Oppenheimeru Downey Jr. tumači kontraadmirala Lewisa Straussa, umirovljenog mornaričkiog časnika i visokopozicioniranog člana Komisije za atomsku energiju SAD-a (AEC).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kimmel ga 'satrao' u uvodnom monologu

Jimmy Kimmel podsjetio je Roberta Downeyja Jr. na njegovo korištenje droga u prošlosti. Downey Jr. bio je kamenog lica dok se Kimmel grubo našalio na početku ceremonije - referirajući se na stare ovisnosti glumca. Naime, glumac je bio ovisan o kokainu.

"Ali pogledajte ga, tako je zgodan, tako talentiran, osvojio je sve nagrade koje se mogu osvojiti. Je li to pobjednički govor u tvom džepu ili samo imaš vrlo pravokutan penis?", kazao je Kimmel.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šala mu je pala u vodu jer je Robert Downey Jr. izgledao tmurno dok je buljio u kameru. Istovremeno, obožavatelji su kritizirali Kimmela zbog njegovih viceva o zlouporabi supstanci.

Downey Jr. je proveo neko vrijeme iza rešetaka 1999. nakon dugog razdoblja zlouporabe supstanci koje su ugušile njegovu karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumčevi pravni problemi počeli su 1996. kada je zaustavljen zbog prebrze vožnje, a vlasti su kod njega pronašle heroin, kokain i ispražnjeni Magnum kalibra .357. Godinu dana kasnije, pao je test na droge koji je odredio sud i proveo gotovo četiri mjeseca u zatvoru okruga Los Angeles.

Nakon toga je pao još jedan test na droge te je osuđen na tri godine zatvora 1999. godine. Tijekom tog vremena, Downey Jr. je odslužio 15 mjeseci u državnom zatvoru u Corcoranu u Kaliforniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Ubrzo nakon toga policija ga je ponovno uhitila kada je provalio u susjedovu kuću i onesvijestio se u sobi svog sina. To je bio početak njegovog kraja.

Godine zloupotrebe narkotika

Nekoliko mjeseci nakon što je pušten na slobodu, uhićen je na vikend za Dan zahvalnosti zbog navodnog posjedovanja kokaina i valiuma te pod utjecajem droga.

Optužba za valium na kraju je smanjena na prekršaj, on se izjasnio da ne osporava preostale optužbe i izbjegao je daljnju zatvorsku kaznu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godine 2001. pronađen je kako hoda bos po Culver Cityju u Los Angelesu te uhićen pod sumnjom da je bio pod utjecajem droga.

Nakon godine zlouporabe opojnih sredstava, uhićenja, odvikavanja i recidiva, Downey Jr. se u potpunosti oporavio i od tada je stekao globalno priznanje zahvaljujući ulogama koje je igrao.