Ornela Vištica za Net.hr: 'Vrlo mlada sam osjetila negativne posljedice bavljenja javnim poslom'

Ornela Vištica (35), glumica koja je godinama bila jedno od najprepoznatljivijih lica na televizijskim ekranima, posljednjih godina posvetila se kazalištu, svom prvom umjetničkom domu. Njezine uloge u serijama donijele su joj ne samo popularnost nego i status jedne od najsvestranijih glumica svoje generacije. No, kada se činilo da će njezina televizijska karijera nastaviti strelovito rasti, Ornela je izabrala mir kazališta, gdje danas radi u mnogo intimnijem okruženju. I dok joj je profesionalni život pod svjetlima reflektora, Ornela svoj privatni život ljubomorno čuva. Sretno je zaljubljena u Nenada, partnera starijeg dvadesetak godina, no o toj vezi malo govori.

Kako je vaše djetinjstvo oblikovalo vas kao osobu? Postoji li neka uspomena iz tog vremena kojih se i danas rado sjećate?

Često se vraćam u djetinjstvo, zbog učenja kroz igru djetinjstva, zbog toga što su tamo negdje davno nastali temelji nevjerojatne unutarnje snage koja me vodi kroz život. Moja baka me učila skromnosti, izdržljivosti, vjeri u sebe i svoj rad. Teta Marija me za vrijeme boravka u Hamburgu učila lijepim manirima kao u drami Pigmalion, pravila bontona, holivudski život helikoptera, haljina i ženskih ukrasa. A od svega najviše sam voljela trčati slobodna u igri s drugom djecom, kupanja u rijeci, prašnjavo seosko igralište. Djeca mog djetinjstva danas odrasli ljudi zauzimaju posebno mjesto u mom srcu jer su me učili o jednostavnosti sreće.

Kako je izgledao vaš prvi susret s kamerom? Jesu li tada bili prisutni trema i nesigurnost?

S kamerom sam se susrela kao dijete jer se sve snimalo - od rođendana pa do nastupa i priredbi. Kao djetetu su mi nastavnici pa profesori davali određeno povjerenje jer su uvijek vjerovali u mene, dok sam se ja trudila ne izigrati nikada ukazano povjerenje. Nagrade koje sam osvajala devedestih kao dijete bile su recimo u novčanom iznosu veće od mamine tadašnje plaće. Znala bih po pet sati vježbati poeziju, učiti sve pjesme napamet. I danas je moja velika ljubav upravo poezija.

Ornela i Andrej bili su u vezi par mjeseci 2011. godine, a glumica je tada otkrila da je to bila ljubav na prvi pogled. No, prekid nije htjela komentirati.

Kada ste prvi put osjetili da vas šira javnost prepoznaje – jeste li uživali u popularnosti?

Nisam se nikada usudila uživati u popularnosti, moja želja je bila činiti sve ljude sretnima, spajati ljude, pomagati ljudima, činiti dobro.

U jednom periodu zbog uloga u tada popularnim televizijskim formatima, bili ste jako popularni – jeste li ikada imali neugodno iskustvo s obožavateljem ili osjetili mračnu tajnu slave?

Vrlo mlada sam osjetila i negativne posljedice bavljenja javnim poslom. Prvu kriznu situaciju sam mogla jedino riješiti kroz suradnju s institucijama, televizijom i ljudima koji su me tada čuvali. Danas znam kako sam iz te epizode svog života naučila što znači ostati smiren i surađivati u povjerenju. Željela sam zadržati osmijeh, snagu, ostati profesionalna na setu bez ikakvog odavanja dojma o težini situacije.

Da možete promijeniti jednu stvar iz svojih ranih glumačkih dana, što bi to bilo?

Danas s odmakom, jedino što sam znala propustiti važne datume prijatelja i dragih ljudi zbog odgovornosti prema poslu.

Kako gledate na svoje najpopularnije uloge danas?

Svakoj televizijskoj ulozi sam udahnula život i prenijela ljudima emociju jednako kao i u kazalištu. Moje uloge dosada su potpuno različite, što je bio i određeni izazov. Možda bih još uvijek željela odigrati jednu dobru filmsku rolu.

Jeste li danas u kontaktu s nekim kolegama, ako jeste – s kime se i dalje družite?

Najviše sam okružena s kolegama iz kazališta s kojima igram, ostale rijetko vidim, no kada se dogodi prilika čujemo se i pamtimo lijepe trenutke.

Danas ste u sretnoj vezi s dvadesetak godina starijim Nenadom. Je li vam smeta kada se piše o vašem ljubavnom životu?

Na sceni me ne prati sramežljivost, privatno da. Godinama mi je želja zaštititi privatan život.

Na kojim projektima trenutno radite, posvetili ste se posljednjih godina puno više radu u kazalištu – možete li nam reći nešto više o tome?

U kazalištu osjećam nevjerojatan mir i odmor, dijelim ulogu s oko 500 ljudi navečer i odmaram. Trenutno igram u matičnom kazalištu Kerempuh u predstavama Predsjednici i Ca, Gruntovčani, Ja od jutra nisam stao i Ubojstvo u Orient Expressu.

Biste li se voljeli vratiti i na male ekrane?

Morala bi biti posebna uloga da me vrati na male ekrane i ukazano povjerenje, možda čak i neka autobiografska.

Kako izgleda savršeni odmor za vas – volite li mir i tišinu ili aktivan bijeg od svakodnevice?

Bježim samo kad čujem o sebi nešto nespojivo sa mnom. Jednostavno odem u tišini bez dijaloga koji je moja omiljena forma. A najviše odmaram kad radim, obožavam cvijeće i biljke, maštam kako ću jednog dana izgraditi Monetov vrt spojen s estetikom prostora, a u zadnje vrijeme puno čitam o diplomaciji, kulturi i ljudima. Gledam uglavnom sve predstave, nevjerojatnu količinu dokumentarnih filmova, pomažem koliko mogu onima kojima je potrebno.

