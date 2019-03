ORNELA VIŠTICA SE POHVALILA FOTKAMA S HOLIVUDSKIM ZVIJEZDAMA: ‘Veliki u jednostavnosti’

View this post on Instagram

Ne znam postoje li velika imena, znam kako postoje ljudi koji ponašanjem, poštovanjem, čvrstim rukovanjem, u očima drugog čovjeka postaju veliki. Gdje god bili u svijetu ,čime se god bavili…🤝🎶 . Jednostavni u veličini. Veliki u jednostavnosti. . #londonskeprice #britanskidani . . #dannydevito #garryoldman #michaelfassbender