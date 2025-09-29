Optuživana za suradnju s CIA-om i boravak u ruskom zatvoru, a opljačkana je na dan sprovoda

Lola Novaković bila je jedna od omiljenih pjevačica bivše Jugoslavije pa je s razlogom prozvana "prvom damom" domaće glazbene scene. Rođena je 25. travnja 1935. u Beogradu, a u svijet glazbe zakoračila je s 22 godine, kada je postala stalna vokalna solistica Radio Beograda.

Foto: Profimedia

Šezdesete i sedamdesete godine donijele su joj status prave zvijezde: osvajala je nagrade, nastupala na festivalima i punila dvorane. Poseban trag na glazbenoj sceni ostavila je 1962. godine, kada je predstavljala Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom “Ne pali svetla u sumrak” i osvojila visoko četvrto mjesto, što se i danas pamti kao jedan od njezinih najvećih uspjeha.

Nesretne ljubavi

Udavala se tri puta. Prvi brak s profesorom kineziologije Borom Kragujevićem trajao je kraće od dvije godine, a drugi, s predstavnikom zrakoplovne kompanije Milom Jovanovićem, završio je razvodom nakon četiri godine. Treći brak s estradnim umjetnikom Draganom Antićem, deset godina mlađim od nje, tada je u društvu izazivao brojne komentare i nagađanja kada je Lola bila je česta meta senzacionalističkih napisa. Optuživana je za boravak u ruskom zatvoru pa i navodne veze s CIA-om.

Foto: Topfoto

Ipak, unatoč slavi, kolege i prijatelji opisivali su Lolu kao jednostavnu, skromnu i nesebičnu osobu, uvijek spremnu pomoći i bez ijedne riječi kritike o drugima.

Tragičan kraj životne priče

Posljednje godine života provela je povučeno, u miru i samoći. Preminula je 2016. godine u svom domu na beogradskom Ceraku. Kako je i željela, sprovod nije bio javan, niti je pokopana u Aleji velikana. 6. travnja kremirana je na Novom groblju u Beogradu. No, dan njezine sahrane obilježila je i tragična vijest: dok su je najbliži ispraćali, njezina je kuća opljačkana, a mnoge dragocjenosti nestale. Javnost je za to doznala tek tri mjeseca kasnije, zahvaljujući njezinom bliskom prijatelju.

