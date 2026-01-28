One su najvatrenija podrška s tribina: Tko su djevojke i supruge hrvatskih rukometaša?

Napetost raste! Danas u 18 sati zatvara se naš put kroz grupnu fazu Europskog rukometnog prvenstva, a hrvatski rukometaši ulaze u odlučujući susret protiv Mađarske. Tribine su pune života, a atmosfera je na maksimumu. Na njima ne nedostaje glasnih navijačica, a u prvim redovima najglasnije su partnerice naših rukometaša.

Iako supruge i djevojke rukometaša nisu uvijek u centru medijske pažnje kao njihove ''kolegice'' WAGsice, to ne znači da nisu ključni dio uspjeha naših zvijezda na terenu. Većina njih bira povučeniji život, a javnost ih uglavnom zapaža samo na tribinama velikih turnira. Iako su njihova pojavljivanja rijetka, svaki dolazak izaziva pravu medijsku uzbunu.

Lara i Luka Cindrić

U svom rodnom Ogulinu, Luka Cindrić vrlo je rano upoznao ljubav svog života, Laru Stipetić. I Lara je rođena u Ogulinu, a neko je vrijeme bila aktivna u rukometu. Dvije godine zaredom bila je među najboljim igračicama u ŽRK Ogulin i osvojila nagradu za najbolju sportašicu Ogulina. Osim toga, svojim izgledom osvojila je i titulu druge pratilje na jednom natjecanju ljepote. No, nije se dugo zadržala u svijetu sporta i ljepote. Lara je godinama veliki oslonac Luki, a zajedno imaju kćer Alisu, koju su dobili 2020. godine.

Lea Radošević i Dino Slavić

Na žalost mnogih obožavateljica, Dino Slavić već neko vrijeme ima partnericu – lijepu magistru nutricionizma iz Opatije, Leu Radošević. Ovaj par rado dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a Lea je također aktivna na Instagramu, gdje vodi profil Nutri Point na kojem objavljuje savjete vezane uz zdravu prehranu. I dok je njezin privatni profil zaključan za javnost, zajedničke fotografije sa Slavićem na njegovom profilu otkrivaju koliko uživaju u svojim zajedničkim trenucima, a ljubav prema putovanjima vidljiva je i kroz njihove avanture.

Tjaša Herlah i Mario Šoštarić

Mario Šoštarić i Tjaša Herlah zajedno su već više od 16 godina i imaju dvoje djece – kćer Avu, rođenu 2018., i sina Finna, koji je došao na svijet 2021. godine. Mario, za razliku od mnogih svojih kolega, često dijeli fotografije sa suprugom i djecom, te ne skriva koliko mu obitelj predstavlja ogromnu podršku u njegovoj karijeri. Međutim, život profesionalnog rukometaša nije bez izazova, a Mario je priznao da se Tjaša morala odreći dijela svoje karijere zbog njegovog sportskog života. Tjaša, magistrica farmacije, nije mogla raditi u struci zbog prepreka koje nosi život u inozemstvu, ali obitelj je pronašla ravnotežu, a djeca su prilagodila novi način života.

"Supruga je magistrica farmacije, no ovdje ne radi. Jednostavno jezik je pretežak, ona propušta neku svoju karijeru zbog mene. I djeca su se morala naviknuti na život u tuđoj zemlji, koju su sad normalno prihvatili za svoju", otkrio je rukometaš u razgovoru za RTL.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Miriam Rath i Ivan Martinović

Lijepa Miriam Rath već više od šest godina podržava svog supruga Ivana Martinovića. Ivan je zaprosio Miriam uoči odlaska na Euro u Njemačku, a mladenci su svoju ceremoniju održali u malom selu Weinort Sooss u Beču. Miriam, koja se i sama bavila sportom kao odbojkašica, razumije sve aspekte Ivanove karijere. Par živi u Njemačkoj, a odmor najčešće provode na hrvatskoj obali, gdje uživaju u privatnosti daleko od medijskog oka.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Kim Normu Müller i Dominik Kuzmanović

Ekonomistica Kim Norma Müller godinama je uz Dominika Kuzmanovića i često ga podržava na utakmicama. Iako Dominik rijetko dijeli privatne trenutke na društvenim mrežama, poznato je da je u vezi sa samozatajnom Kim koja je aktivna na društvenim mrežama, ali je profil zaključan za javnost.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Dora Galić i Zvonimir Srna

Dora Galić, djevojka iz Metkovića, koja je osvojila srce Zvonimira Srne, rijetko se pojavljuje u javnosti, ali njihov odnos pažljivo čuvaju od medijske pažnje. Dora je često bila među najglasnijima na tribinama, podržavajući svog partnera, dok Zvonimir, iako nije sklon dijeljenju privatnog života na društvenim mrežama, s vremena na vrijeme objavi fotografiju sa dugogodišnjom djevojkom.

Na fotografiji je s lijeve strane Srnina djevojka, a s desne Srnina sestra Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Leona i Mateo Maraš

Leona je najveća podrška svom partneru Mateu Marašu. Početkom ljeta prošle godine započeli su novo poglavlje života u Parizu, a Leona je uz njega kroz sve izazove. Zajedno su izgradili snažnu vezu koja im pomaže u profesionalnim i privatnim životima.

Ema Kajić i Veron Načinović

Ema Kajić, bivša hrvatska reprezentativka u gimnastici, i Veron Načinović žive zajedno, ali svoju privatnost drže izvan javnosti. Iako je Ema poznata zbog svoje sportske karijere, ovaj par uživa u jednostavnom životu, daleko od medijske pažnje.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Klara Lučić i Tin Lučin

Klara Lučić, dugogodišnja djevojka Tina Lučina, redovito ga podržava na utakmicama, a tijekom Europskog prvenstva 2022. bila je prisutna na svakoj utakmici. Iako ima zaključan profil na društvenim mrežama, Klara redovito komentira Tinove objave i pokazuje svoju podršku.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: Šola: 'Srna je jako važan kotač u našoj igri, a Mađari će nas jako htjeti pobijediti'