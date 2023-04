Jedna od najvećih zvijezda na Balkanu, pjevač Zdravko Čolić je vrlo posvećen svojoj karijeri i supruzi. On gotovo nikada nije bio dio tračeva i skandala, a sve je zanimao njegov ljubavni život.

Pjevač je više od dva desetljeća u braku s Aleksandrom s kojom ima dvije kćeri, no za njim su ludovale brojne dame, a među njima je glumica Jasna Ornela Beri. On nije puno pričao o njihovom odnosu, a ona je o njemu govorila samo jednom. Par se zaljubio u mladosti u Sarajevu, piše Mondo.

"Uvijek će dio mog srca biti rezerviran za njega. Prvi put nakon rata sreli smo se u Beogradu, bio je to jako dirljiv susret koji nikad neću zaboraviti. On je fascinantna ličnost i svoju karizmu uspješno održava i danas. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu "Noć mi te duguje", koju je sam napisao. Ne mogu reći da smo se mi zabavljali ili bili u vezi. To je poseban odnos, koji i danas traje. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji", istaknula je Jasna.

"Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On je karizmatična ličnost. Ima ono nešto što je uspio zadržati i poslije toliko godina. Prije svega je dobar čovjek. Tu iskru u njegovom oku koja ne prestaje zračiti vidjela sam čim sam ga upoznala", rekla je Beri u jednom intervjuu.