Filip Rodić, kolumnist srpskih Večernjih novosti i urednik Pečata te jedan od novinara bliskih vlasti Aleksandra Vučića odmarao je na Jadranu, a svoj je godišnji, čini se po objavi na Facebooku, iskoristio za odlazak na grob Olivera Dragojevića.

No, navodno nije otišao odati počast Oliveru već je objavio knjigu Slobodana Miloševića fotografiranu na Oliverovom grobu. Krajnje neukusnu provokaciju kasnije je izbrisao, a sada ju je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju prokomentirala i Oliverova udovica Vesna

"Vidjela sam ja to jutros i dok nisu mediji objavili nisam imala pojma. Glupo mi je da uopće itko povezan s politikom dolazi i išta ostavlja. Dolaze ljudi stalno i ostavljaju slike, razglednice i takve sitnice...

Nadam se da je to netko već maknuo, naši Velolučani svaki dan prođu pa vide. Ovdje netko koristi priliku, ali uopće mi nije jasna poruka. Oliver se nije bavio politikom. Nije mi ni smiješno ni zanimljivo", kazala je na sve Vesna Dragojević.

Dodala je da se incidentom ne misli puno zamarati.

"Eto, možda je taj čovjek obožavatelj i Miloševića i Olivera pa ih je ovako spojio. Malo mi je to nevjerojatno, ali svega ima....", rekla je kroz smijeh i ponovila da tome neće pridavati neki značaj.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u međuvremenu je počela poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdila sve okolnosti, odnosno ima li elemenata protupravnog ponašanja.

Dodajmo svemu da se na Facebooku oko 15 sati oglasio i prozvani Rodić, koji je u statusu ustvrdio da mu je netko podmetnuo:

"Nemam ništa protiv što me pojedini hrvatski i domaći mediji pokušavaju razapeti. To mi čak i godi jer pokazuje da njihove gospodare nervira moj rad. Jadno je i bijedno, međutim, što u nemogućnosti da mi nađu nešto istinito podmeću bijedni falsifikat da sam bio na grobu Olivera Dragojevića i tamo ostavio nekakvu knjigu, te tako oskrnavio njegov grob.

Niti znam gdje je Dragojevićev grob, niti me to zanima, niti bih ga u životu skrnavio. Ni njegov, niti bilo čiji drugi grob, jer grob je grob. Neki drugi prekopavaju i preoravaju grobove, to nije moj stil.

Kada mi nađu neku pravu zamjerku, a ne ovakvo podmetanje, možemo polemizirati. A a falsifikatorima stvarno ne želim imati posla. Pozdrav i za mog prijatelja koji je to potpomogao. Bog će ti platiti", napisao je na Facebooku.