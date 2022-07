U petak, 29. srpnja, bit će navršene točno četiri godine otkako nas je napustio glazbeni velikan Oliver Dragojević. RTL prenosi da se u Veloj Luci trenutačno nalazi na tisuće domaćih i stranih turista, te da gotovo da nema kafića i restorana koji ovih dana ne puštaju njegove najpoznatije pjesme.

Novinarka Maja Oštro Flis na Korčuli je razgovarala s onima koji su Olivera najbolje poznavali, a za Batu, najboljeg Oliverovog prijatelja, on je još uvijek tu.

"On bi ulovio neku ribu, došao bi, pa bi se zafrkavali, sada se to izgubilo. Mladi se ne znaju zafrkavati kao mi, možda je njima to glupo", kazao je Goran Primio Bata, vlasnik restorana i Oliverov prijatelj.

U Cesarici se puštaju samo njegove pjesme. I ne samo ovaj tjedan uoči obljetnice smrti, već cijelu godinu. "Oživljavamo ga kroz tradiciju, to je tako. Baš je lijepo što se sve to održava", poručila je konobarica Martina Stipković.

"Bio je veliki čovjek, sigurno. Nikad se nije razlikovao od ljudi iz mjesta i to je ono što ga je činilo velikim", nadovezala se na to Marta Prohaska iz Vele Luke.

U petak će na pontonu u njegovu čast zapjevati brojne domaće zvijezde, između ostalih će nastupiti Petar Grašo, Dupini, Tedi Spalato, Zorica Kondža i Doris Dragović, a Oliverova supruga, Vesna Dragojević, na to je kazala:

"Ja sam uvijek isto, ni bolje ni gore. Ovo me malo vrati nazad. Inače imam neki svoj ritam, pa nekako dođem u normalu kada se vratim u Split, ali ovi dani me malo vrate unazad. Ali drago mi je što mu odajemo počast", kazala je Vesna i odgovorila na pitanje što misli kako bi Oliver reagirao da vidi toliki šušur, toliko ljudi u Veloj Luci.

"Čujete da sada grmi, to je vjerojatno njegova pobuna protiv svega ovog. Ubio bi i mene i djecu, on ovo ne bi mogao podnijeti. Bilo bi mu drago radi glazbe, ali ne radi njega. On za sebe nikada nije mislio da je velik", kazala je Vesna Dragojević za RTL Danas.