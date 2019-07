OLIVER MLAKAR OTKRIO: ‘Da sam prihvatio Tuđmanovu ponudu, mislim da bih danas bio na Mirogoju…’

Oliver sa suprugom Dunjom danas uživa u životu i tvrdi da je zadovoljan čovjek. Obitelj mu je bila i ostala na prvom mjestu

U posljednjoj ovosezonskoj emisiji “Nedjeljom u 2” gostovao je Oliver Mlakar kojeg na malim ekranima gledamo gotovo 40 godina. Nakon završene gimnazije upisao je francuski i talijanski. Svoju karijeru započeo je na Radiju Zagreb. Na audiciju se javio samo kako bi nešto zaradio, no ubrzo je počeo emitirati i televizijske emisije. Bio je odmjeren, ugodna glasa i ozbiljan. U početku je vodio kvizove, prvi s Jasminom Nikić, a zatim “Zlatni pogodak” koji se emitirao iz Zagreba i Beograda. Vodio je i emisiju “Jadranski susreti” te popularnu “Kviskoteku”.

Ima posla i u mirovini

Oliver sa suprugom Dunjom danas uživa u životu i tvrdi da je zadovoljan čovjek. Obitelj mu je bila i ostala na prvom mjestu. “Obitelj je osnovna je ćelija jednoga društva. Ako funkcionira obitelj, funkcionira i društvo. Meni je to uvijek bilo tako – posao da, ali nakon posla odmah kući”, rekao je. Iako je u mirovini, ne dosađuje se. “Pa da, nađe se nešto tu i tamo. Evo baš sam u petak u Dubrovniku vodio jedan prelijepi koncert dalmatinskih klapa na Stradunu. Tu i tamo me se sjete, pozovu me a ja se odazovem, prihvaćam poneki posao jer želim da mi je glava još funkcionira”, ispričao je Oliver.

Tvrdi da je u dobroj kondiciji i dobroga zdravlja, iako boluje od jedne neizlječive bolesti. “A ta je starost. To nas sve čeka, tu lijeka nema ali ja se odupirem, ne dam se i još uvijek funkcioniram”, izjavio je te dodao da je njemu starost lijepa i da u njoj uživa. “Do stotke je još 16 godina, to se još može iskoristiti”, poručio je.

‘Bio sam dobar s Tuđmanom’

Priznao je da se družio s prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom.

– Bio sam dobar s predsjednikom Tuđmanom, uvijek sam ga cijenio, a cijenim ga i danas. Znam da sam i ja njemu bio simpatičan. Nisam htio o tome odgovoriti jer bi to bila samo hvala, u jednom trenutku mi je ponudio da preuzmem HRT. Na jednom primanju me odveo u ugao sale i pitao da postanem ravnatelj. Ćiro Blažević je jednom negdje rekao, jer se on družio s Tuđmanom, pa sam i ja nakon toga to ispričao. Zahvalio sam mu se, bio sam duboko svjestan svojih mogućnosti, mislim da sam to prihvatio, ne bih bio direktor vama, nego bih bio na Mirogoju – rekao je.

Otkrio je zašto nije želio biti ravnatelj HRT-a.

– Ogromnu odgovornost, znate i sami koliki je to pogon i snažan aparat koji treba voditi, ja to sigurno ne bih bio u stanju – kaže.

‘Simpatiziram HDZ, ali nikad nisam bio u HDZ-u’

Mlakar je odgovorio i na komentar gledatelja koji smatra da je vođenjem programa HDZ-ova skupa pokazao da nema razumijevanja za umirovljenike koji grcaju u ovrhama i opljačkani hrvatski narod.

“Teške riječi. Ja simpatiziram HDZ, ali nikad nisam bio u HDZ-u. U tom sam vrijeme tako osjećao, a osjećam i danas, da je to stranka koja može stvoriti državu na čelu s Franjom Tuđmanom. To se i dogodilo, mi smo tada dobili Hrvatsku, mi Hrvatsku imamo. O opljačkanom narodu ne mogu govoriti, mene osobno nitko nije opljačkao. Kao simpatizer HDZ-a nisam ništa dobio, ništa mi nije dano. Nastavio sam raditi svoj posao, ostao sam ono što sam bio. Ako je netko opljačkan… Malo mi to ide na živce kad slušam rasprave u saboru, pa ta oporba ceterum censeo HDZ treba uništiti. To se više ne da slušati, hajmo se dogovoriti, nemojmo sve tako negativno, tu se dogodilo krasnih stvari”, tvrdi Mlakar, kojem se sve sviđa u današnjoj Hrvatskoj, žao mu je samo što nismo malo bogatiji i da imamo više poslova.

Zaključio je da je on sretan, a lijepo mu je živjeti u Samoboru.

“Moja kćerka koja živi u Engleskoj izlazi iz kuće u sedam ujutro i vraća se u sedam navečer. Sad to dolazi i kod nas. Blaženi socijalizam, tada je bilo puno slobodnog vremena”, dodao je uz smijeh.