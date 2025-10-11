Za Halidom tuguje cijeli svijet: Okupljanje njemu u čast bit će čak u Australiji, evo cijelog popisa

Odlazak Halida Bešlića, legendarnog kralja narodne glazbe, duboko je potresao cijelu regiju, ali i brojne obožavatelje diljem svijeta. Njegove pjesme obilježile su desetljeća i ostavile neizbrisiv trag u srcima mnogih, pa ne čudi što se tuga zbog gubitka jednog od najvoljenijih glazbenika osjeća daleko izvan granica Balkana.

U znak poštovanja i sjećanja na Halida, planiraju se brojna okupljanja širom svijeta, gdje će se njegovi fanovi okupiti kako bi mu odali počast kroz glazbu, emociju i zajedništvo. Na Instagramu se već dijeli neslužbeni popis lokacija na kojima će se ta okupljanja održati, a broj zainteresiranih iz dana u dan raste.

Prema podacima navedenih na stranici Bhfudbal.ba, okupljanja će se održati u: Frankfurtu, Beču, Pragu, Banjoj Luci, Mannheimu, Zenici, Orašju, Göttingenu, Sydneyju, Rosenheimu, Münchenu, Gradačcu, Dortmundu, Zurichu, Zagrebu, Splitu, Baselu, Grazu, Bremenu, Ljubljani, Luxembourgu, Hamburgu, Torontu, Berlinu, Kopenhagenu, Atlanti, Osijeku.

Također, okupljanja će se neslužbeno održati u: Mostaru, Linzu, Salzburgu, Tuzli, St. Louisu, Essenu, Donjem Vakufu, Velikoj Kladuši, Visokom, Antwerpenu, Sanskom Mostu, Cazinu, Novom Pazaru, Bijeljini, Stuttgartu, Zvorniku, Lukavcu, Goraždu, Gračanici, Podgorici, Londonu, Ottawi, Bužimu, Mariboru, Tešnju, Živinicama i Nürnbergu.

