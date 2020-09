OGLASILA SE INFLUENCERICA DORIS: ‘Vrijeđali su me da sam ‘ku*va’ i da je najbolje da si oduzmem život…’

Doris tvrdi kako će i dalje nastavljati objavljivati po društvenim mrežama, no trenutno je uzela pauzu od posla na neko vrijeme

Influencerica Doris Stanković (20) pažnju domaćih medija i javnosti privukla je prije nekoliko dana objavivši na društvenim mrežama video u kojemu je komentirala kako je tražila besplatni obrok u jednom porečkom restoranu u zamjenu za oglašavanje na Instagramu, no oni su je odbili. Taj njezin video pobrao je mnoge negativne reakcije javnosti te izazvao brojne rasprave. Influencerica je za 24 sata otkrila zašto je to napravila te kako se osjeća.

Doris je rekla kako nije očekivala tako veliki broj reakcija.

“TikTok snimke objavila sam, ne iz osvete, već iz razloga što sa svojim pratiteljima dijelim velik dio svog života. Nigdje nisam navela ime restorana. Ime se pročulo iz treće ruke jer se na snimkama zaslona vidi profilna slika Instagram profila restorana, što mi nije bio cilj podijeliti. U brzini objavljivanja nisam primijetila da je vidljiva profilna slika. Bila sam šokirana načinom na koji je dotični restoran odbio moju ponudu. Nije bit u tome što su je odbili, u životu sam znala doživjeti odbijenicu iz raznih razloga, također sam znala i ja odbijati ponude sponzora, ali uvijek je komunikacija bila pristojna i zdrava. Moj šok nastupio je načinom komunikacije kojom se vlasnik restorana ponio prema meni”.

Dobila je prijeteće poruke

Doris tvrdi kako je napravila pogrešku jer se nije profesionalno predstavila, objasnila što nudi i što suradnjom omogućava i osigurava tom restoranu. Nakon objave videa javio joj se veliki broj ljudi.

“Mnogo mi se ljudi javilo, što u pozitivnom, što u negativnom smislu. Ono što me je iznenadilo je cyberbullying koji je nastupio nakon nastupa medija. Poruke koje su mi stizale ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju. Bilo je tu i raznih prijetnji, uvreda i govora mržnje, maltretiranja, ismijavanja. Od prozivki da sam ‘ku*va’ do toga da je najbolje da si oduzmem život. Sve takve poruke stizale su od ljudi koje uopće ne poznajem, većina od punoljetnih ljudi koji u opisu svog Instagram profila imaju naveden završeni fakultet, godište te radno mjesto. Poznati ljudi mi se privatno nisu javljali, jedino kolege koje su me podržale”, ispričala je.

Nakon svega toga zaključala je svoj Instagram profil zbog cyberbullyinga, a snimke sa svog TikTok profila nije izbrisala. Tvrdi kako negativnu reakciju redatelja Dalibora Matanića u potpunosti razumije.

“S jedne strane ja razumijem tu stariju generaciju. Razumijem da im je teško prihvatiti nešto novo, nešto u što se teško potpuno uklopiti ako nisi u tome rođen. Osobito nešto što trenutno ugrožava ono na što su oni navikli i što im još uvijek osigurava egzistenciju i benefite. No s druge strane svijet ide naprijed. Nezaustavljivo se i munjevito razvijala tehnologija kao i sve druge opcije koje čovjeka inspiriraju, pokreću i zadovoljavaju potrebe i htijenja. Stoga, prihvaćanje te tranzicije smatram nužnim i neizbježnim, sviđalo se to nama ili ne…

Dobila je razne poslovne ponude

Čovjek se po svojoj prirodi radije drži svoje ‘komfor zone’ jer je uvijek prisutan strah od nepoznatog. U ovom kontekstu pokušavam razumjeti reakciju i gospodina Matanića kao i rijeke booming komentatora, jer shvaćam srž, jer razumijem pozadinu. On možda još ne… Izjavio je to što je izjavio. Kako to doživljavam? Mislim da to govori više o njemu nego o meni. Ipak, naknadno se javno ispričao. Koliko je ta isprika iskrena i je li mu stvarno žao – ne znam, to je na njemu. Ispričao se, ja to poštujem i prihvaćam”.

Doris tvrdi kako će i dalje nastavljati objavljivati po društvenim mrežama, no trenutno je uzela pauzu od posla na neko vrijeme.

“Reklama je reklama, bila ona loša ili dobra. Žao mi je što će me ovaj događaj ‘etiketirati’ te me pratiti cijelu karijeru. No, to je život. Na meni je da nastavim i dalje objavljivati sadržaj koji volim, a svatko ima pravo stvoriti mišljenje o meni kakvo god želi. Uvijek sam se trudila i uvijek ću se truditi svojim sadržajem promovirati životne vrijednosti te raditi na izgradnji same sebe.

U poslovnom smislu otvorila su mi se neka nova vrata, dobila sam razne nove ponude. Unatoč tome, maknula sam se od društvenih mreža na neko vrijeme. Povukla sam se i posvetila više privatnom životu. Trenutno nisam kod kuće pa mi je cijela situacija teže pala. No, obitelj mi je trenutno najveća podrška, iako smo kilometrima udaljeni”, ispričala je Doris.