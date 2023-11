Denise Rocha, brazilski model, odvjetnica i bivša parlamentarna savjetnica, nedavno je otkrila svoju dramatičnu fizičku transformaciju nakon što je pokrenula profil na OnlyFansu, platformi za odrasle.

Ova manekenka, koja je investirala nevjerojatnih 250.000 funti (oko 286 tisuća eura) u plastične operacije, postala je toliko neprepoznatljiva da se susrela s ozbiljnim problemom identifikacije prilikom pokušaja vađenja dokumenta. S fanovima je podijelila "smiješan" trenutak kada je pokušala produžiti vozačku dozvolu, ali su joj je odbili jer nije izgledala kao ona.

Ova 39-godišnja manekenka već je više puta privukla pažnju medija zbog svog ekstravagantnog izgleda, a na Instagramu je prati čak pet milijuna ljudi. Službenici su ostali zbunjeni njezinim primjetno većim usnama te novim oblikom čeljusti, nosa i obraza, što je rezultat estetskih zahvata.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Denise Rocha

"Nisu vjerovali da sam to ja. Razumijem njihov postupak i znam da stvarno moraju provjeriti, ali to je bila zaista smiješna situacija i nisam to očekivala", ispričala je Denise, koja je na kraju morala potvrditi svoj identitet pomoću drugog dokumenta, u ovom slučaju iskaznice brazilske odvjetničke komore.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Denise Rocha

"Nikada nisam ni zamišljala da ću morati proći kroz ovo. Znam da sam se promijenila, ali da me pitaju jesam li to ja, e to mi je nezamislivo", dodaje.

Srećom, na kraju se sve riješilo, a Denise je uspjela dobiti vozačku dozvolu. Ipak, morala je napraviti novu fotografiju i proći postupak prepoznavanja lica.

Denise se podvrgnula operaciji grudi - na kojoj je bila do sada čak tri puta, rinoplastici, liposukciji, "intimnoj operaciji" te brojnim tretmanima pilinga kože botoksom i fenolom.

“Vrlo sam zadovoljna rezultatima i potpuno sam uvjerena da ovo može izazvati čuđenje kod ljudi", zaključila je.

