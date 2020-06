ODLAZAK LEGENDE HOLIVUDSKIH KOMEDIJA: Carl Reiner preminuo je u 98. godini

Glumac je umro prirodnom smrću u svom domu u Beverly Hillsu

Glumac Carl Reiner preminuo je u svom domu u Beverly Hillsu u dobi od 98 godina, javlja TMZ. Kako tvrdi njegov publicist, glumac je umro prirodnom smrću, okružen obitelji.

Reiner je bio producent, redatelj i glumac. U više od 70 godina dugoj karijeri osvojio je 9 Emmyja. Ostao je posebno zapamćen kao jedan od autora The Dick Van Dyke Showa u kojemu je i sam glumio. Surađivao je s Melom Brooksom i Steveom Martinom.

Pojavio se u brojnim TV showovima, kao što su Two and a Half Men, Hot in Cleveland, House i dr. Glumio je i u filmovima Oceanovih 11 i Oceanovih 13.