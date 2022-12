Evolucija žene od 'Virujen u te' preko 'Zdravo, Marijo' do 'Vjerujem u Boga', evolucija je žene od naivne mladosti do zrelosti ulaskom u pedesete. Takav će biti i album 'Sorry', čiju objavu A strane očekujemo na prvi dan proljeća, 21. ožujka 2023.