Od 'Sam u kući' do pune kuće: Kieran Culkin i Jazz Charton čekaju treće dijete

Na premijeri predstave 'U očekivanju Godota 'u New Yorku, Kieran Culkin (42) i Jazz Charton (37) pojavili su se u posebnom raspoloženju. Jazz je na crvenom tepihu otkrila trudnički trbuh, čime je par potvrdio da im stiže novi član obitelji. Njihovi osmijesi i zajednički trenuci nisu prošli nezapaženo, a brojni fotografi zabilježili su njihovu sreću.

Kad šala postane stvarnost

Culkin je već nekoliko puta javno spominjao kako bi želio treće dijete. Na dodjeli Emmyja početkom 2024. godine u emotivnom govoru zahvalnosti okrenuo se supruzi i “zamolio” je za još jedno dijete. Na Oscarima je otišao korak dalje pa je podsjetio Jazz da mu je obećala treće dijete ako osvoji nagradu - što se i dogodilo. Publika je tada pljeskom popratila njegovu šalu, a sada se pokazalo da je iza nje stajala i ozbiljna želja.

Obiteljska sreća raste

Podsjećamo, par se vjenčao 2013. godine i već ima dvoje djece - kćer Kinsey Sioux (5) i sina Wildera Wolfa (3). Iako dolaze iz jedne od najpoznatijih glumačkih obitelji u Hollywoodu, Kieran i Jazz odlučili su djeci pružiti što normalnije djetinjstvo. Njihov privatni život ostaje uglavnom izvan očiju javnosti, a fotografije djece rijetko dospiju na društvene mreže.

Između slave i privatnosti

Culkin je svjetsku slavu prvotno stekao kao dijete u kultnom filmu Sam u kući, a kasnije je karijeru učvrstio ulogom u seriji Nasljeđe. Priznanja poput Emmyja i Oscara dodatno su ga učvrstila na listi najtraženijih glumaca. No, unatoč svemu, glumac je više puta istaknuo kako mu je obitelj najvažnija.

