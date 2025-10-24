Od loto djevojke do uspješne poduzetnice: Sa samo 27 godina vodila je europsku izbornu kampanju

Od prvog pojavljivanja na malim ekranima kao "loto djevojka" do doktorata na Fakultetu političkih znanosti i uspješnog vođenja političkih kampanja – profesionalni put Paule Čatipović (28) primjer je kako znatiželja, ambicija i predanost mogu oblikovati karijeru u više različitih smjerova. Iako ju je šira javnost najprije upoznala kroz televizijski format, njezine ambicije nikada se nisu zaustavile na tome. Danas je vlasnica PR obrta, predavačica, doktorandica i stručnjakinja za političku komunikaciju, a njezin radni opus proteže se od organizacije evenata do suradnje u jednoj od najuspješnijih kampanja za Europski parlament. U razgovoru za Net.hr Paula otkriva kako balansira sve uloge koje je izgradila, što ju najviše motivira te zbog čega vjeruje da je obrazovanje ključ promjene društva.

Kako je izgledao vaš put od obične studentice novinarstva do prvog pojavljivanja na malim ekranima?

Već od početka faksa sam se bavila modelingom pa sam bila dosta u tim castinzima, uvijek smo pratili što se događa, tipa kada izlaze pozivi za snimanja reklama i slično, i tako sam, između ostalog, vidjela i taj poziv na prijavu za casting “lote djevojke.” Svatko se mogao prijaviti, nije to bila neka tajna, kao i na svakom castingu. Onda su neke pozvali na snimanje i nakon što sam prošla taj prvi krug gdje smo vodile “probnu emisiju” pred kamerama, išao je još jedan krug razgovora i onda su mi nakon par dana javili da sam primljena. Zatim sam cca mjesec dana svaki dan išla na pripreme prije prve emisije pošto idu uživo i iza toga je već sve postala rutina. Ujutro faks, navečer Loto, pravi studentski posao.

Foto: Paula Čatipović/privatna Arhiva

Koliko vam je iskustvo "loto djevojke" otvorilo vrata u daljnjoj karijeri?

S vremenom je taj posao počeo vuči i druge angažmane i evente, a onda kako sam upoznavala ljude i način na koji to sve funkcionira, sve je krenulo voditi k tome da otvorim vlastiti PR obrt koji će se baviti eventima, organizacijom, nastupima, komunikacijom itd. i tako je i bilo, a sigurno je komunikacijsko iskustvo koje sam tamo stekla i ljudi s kojima sam se upoznala usput, pomoglo da kasnije mogu imati svoj biznis u tom sektoru, što je nekako i bilo logično, da nakon faksa idem u tom smjeru, jer sam diplomirala baš odnose s javnošću na novinarstvu.

Mnogo ste ulagali u svoju karijeru pa je tako poznato je i da ste bili ključna osoba u političkoj kampanji Nine Skočak, jednoj od najuspješnijih kampanja za europski parlament. Kako je došlo do toga i što vas je potaknulo da se prebacite u političko komuniciranje?

Nina je bila sjajna kandidatkinja i raditi joj kampanju je bilo i poučno i zabavno iskustvo jer je imala zaista zanimljiv program, dobru, mladu, progresivnu ekipu oko sebe i politički sadržaj na društvenim mrežama. Nina i ja se također znamo još od faksa, bile smo skupa na godini baš, a politička komunikacija ide ruku pod ruku s odnosima s javnošću kojima se moja firma bavi pa je to u startu bila dobra kombinacija.

Koji su bili najveći izazovi u vođenju europske izborne kampanje? Kako ste uspjeli uskladiti sve svoje obaveze?

Takav posao uvijek nosi sa sobom puno pritisaka, našlo se puno ljudi koji su bili podrška, ali i koji nisu. Nismo imali stranačku infrastrukturu koja bi tada puno značila, ali smo nastojali to nadoknaditi kontinuiranom komunikacijom s biračima, izlascima na teren, virtualnim sadržajem i slično. Osobno, ja sam se u to vrijeme baš posvetila toj kampanji jer sam vjerovala u priliku koju je Nina kao mlada žena tražila u toj instituciji.

Foto: Paula Čatipović/privatna Arhiva

Što vas najviše ispunjava u vašem trenutnom profesionalnom životu? Kako provodite slobodno vrijeme, što vas opušta? Imate li uopće mnogo slobodnog vremena?

Profesionalno me ispunjava to što radim zaista širok raspon stvari, od angažmana na faksu, doktorata, PR projekata, volim nove izazove i način na koji su mi stvari trenutno posložene to manifestira, a tko zna što će se još razviti s godinama, kod mene je sve moguće haha. Što se tiče slobodnog vremena, moram ga imati, kad ga nemam napravim ga, stvarno je bitno držati taj balans između privatnog i poslovnog da se ne ode u neke krajnosti. Volim provoditi vrijeme s prijateljima, obitelji, istraživati za nove znanstvene radove, putovati, učiti jezike, jako volim putovanja pa uglavnom gledam da zaredam slobodne dane kad mogu i malo negdje “pobjegnem.”

Trenutno ste na doktoratu na Fakultetu političkih znanosti gdje radite i kao vanjska suradnica što je zaista vrijedno divljenja. Postoji li još neka nova industrija ili područje u kojem biste željeli raditi?

Ove godine sam upisala i transakcijsku analizu na Berne institutu u Engleskoj. TA je metoda psihoterapije koju je i razvio Eric Berne koja se bazira na istraživanju jedinica društvenih odnosa i njihovih transakcija. Iako su znanja iz tog područja korisna u doslovno svim poslovima, voljela bih se jednog dana, u nekoj formi, baš aktivno baviti psihoterapijom. Išla sam i na propedeutiku kako bih mogla položiti razliku predmeta zbog drugog studija i upisati transakcijsku analizu i to me baš jako zanima. A i doktorska disertacija će mi kombinirati političku psihologiju i medije tako da je i s tim kompatibilno. Što se tiče faksa inače, rad sa studentima je nezamjenjiv, iskreno izvrsno iskustvo.

Foto: Paula Čatipović/privatna Arhiva

Kako vidite ulogu žena u političkom komuniciranju i medijima u budućnosti?

I s Nininom kampanjom smo vidjeli koliko je važno da se žene angažiraju u ovom području, količina mizoginističkih komentara koje je ona dobila je strašna, uz konstantne pretpostavke da ili nije podobna za posao jer je žena ili da je došla do svoje pozicije na neke neprikladne načine, a s tim sam se i sama susrela kroz pojavljivanja u medijima, nevjerojatno je što si ljudi dopuštaju napisati dok su anonimni, tako da je beskrajni virtualni javni prostor ostavio puno mjesta za svakojake oblike izražavanja, što je sve dio demokracije, ali baš zato treba sve više ulagati u medijsku pismenost i uključivati razne profile ljudi u javni diskurs, a zato je i obrazovanje toliko važno - da se problem sretne u korijenu i ljudi krenu biti inkluzivniji i više koristiti kritičko razmišljanje nego neutemeljenu mržnju.

Što vas najviše motivira u profesionalnom životu? Što vas tjera naprijed?

Pa zapravo baš ovo što sam sad navela, obrazovanje širi vidike i najveće je bogatstvo, dijeliti to znanje kroz angažman na fakultetu, psihoterapiji itd. su načini da vratim nešto zajednici i možda motiviram ljude da razvijaju vlastite metode kritičkog razmišljanja, evaluacije i inkluzivnosti, da se prihvaćamo međusobno bez obzira na razlike, čak i kada se ne razumijemo, tek na taj način možemo kreirati neko društvo vrijedno boravljenja u njemu.

