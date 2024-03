Caglar Ertugrul (36) osvojio je gledatelje u turskoj seriji "Ljubavna zamka", koju možete pogledati na platformi Voyo. U seriji utjelovljuje Kerema, zgodnog sina jedne od najbogatijih obitelji u Istanbulu, koja se bavi proizvodnjom tekstila.

Za tu ulogu osvojio je i nagradu "Zlatni leptir" za najboljeg glumca, a smatra ga se i jednim od najboljih turskih glumaca u turskim dramama.

Kerem u jednom trenutku upada u "Ljubavnu zamku" lijepe i pametne djevojke, Ayşe koja dolazi iz siromašne obitelji. Zaposlena je u tvornici Keremovog oca, gdje je pod stalnim nadzorom posesivne braće.

Foto: Voyo Foto: Voyo Ljubavna zamka

Njezina braća ju silom žele udati za bogatog susjeda Sabriju, a ona je zaljubljena u Berka te ga tjera da ju oženi. No, on ne želi ni čuti za to. Kasnije Ayşe uhvati Berka u preljubu, a onda započinje svoju igru s Keremom.

Završio strojarstvo

Caglar je inače diplomirao strojarstvo na Sveučilištu Koç, a jednom prilikom ispričao i kako se odlučio na inženjerstvo i kako je od toga ipak došao do glume.

"Moj otac je inženjer geologije, a majka ortodontica. Uvjeravali su me da imam talent za znanost, matematiku i gotovo da su me odvukli na strojarstvo. Nisam se vidio u toj profesiji, pa sam posjetio dramski odjel na sveučilištu", ispričao je Çaglar ranije.

U početku karijere, bojao se roditeljima priznati da se odlučio na glumu, no kasnije im je ipak priznao kako je to njegov životni odabir.

"U početku su, dakako, bili bijesni, no s vremenom su prihvatili moju odluku", rekao je.

Glumačka karijera

Njegov prvi glumački posao bio je 13. travnja 2009. godine u kazališnoj predstavi na Sveučilištu Koç, u "Romeolar ve Julietleru".

Također, 2012. godine je režirao vojni igrani film pod nazivom Dağ, gdje ujedno utjelovljuje glavnu ulogu.

Osim serije "Ljubavna zamka" glumio je i u seriji za mlade "Boynu Bükükler", filmu za mlade "Biz Size Döneriz" te imao gostujuću ulogu u TV serijama "Medcezir" i "Kurt Seyit & Şura". Također, 2016. godine reprizirao je svoju ulogu u "Dağ 2" te postigao svjetsku popularnost, a film je postao najgledaniji film u Turskoj.

Promijenio život zbog glume

Caglar je jednom prilikom otkrio kako je zbog glumačke karijere potpuno promijenio svoj život.

"Prestao sam se voziti javnim prijevozom, šetati Istanbulom, ne mogu ni na ručak ili večeru gdje poželim jer ne želim da me slikaju bez mog pristanka i onda to objavljuju gdje se sjete", otkrio je glumac.

Glumac je poseban zbog izrazito plavih očiju pa je često na meti obožavateljica iz Turske, ali i iz drugih zemalja. Međutim, kako tvrdi, njemu je jako neugodno kada mu netko dodijeli kompliment na račun fizičkog izgleda pa im na to kaže da na tome zahvale njegovim roditeljima.

Ljubavni život

Glumac je inače već dugo vremena u ljubavnoj vezi s kostimografkinjom Kaylom Manukyan, a kako tvrdi osvojila ga je "skidajući ga".

"Volim inteligentne žene, ali mora znati i upravljati inteligencijom. Naravno, mora biti i lijepa. Impresioniraju me oči, pogledi. I žena koja ima samopouzdanja mi je privlačna", rekao je Çaglar.

Prije nje bio je u jednoj duljoj vezi s djevojkom, čije ime nije rekao. No, ona nije bila iz svijeta glume pa se na taj svijet nije mogla priviknuti.

Romantična komedija "Ljubavna zamka" mnoge će prikovati uz televizor, a ne zaboravite je pogledati na RTL-ovoj platformi Voyo!

