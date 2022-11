SVE NIJANSE ROZA BOJE / Od glave do pete u istoj boji: To samo Kim Kardashian zna isfurati, u svakom izdanju izgleda brutalno

Kim Kardashian oduševila je prisutne na gala eventu Baby2Baby gdje se pojavila u neobičnom izdanju. Zemljaste tonove u kojima ju najčešće imamo prilike vidjeti zamijenila je ružičastom bojom. Od glave do pete je bila odjevena u roza boju. Nosila je haljinu brenda Balenciaga. Modna ikona svojim roza 'outfitima' inspirira mnoge diljem svijeta. Tako je znaju iskopirati i naše poznate zvijezde poput pjevačice Maje Šuput, kao i srpska folk zvijezda Jelena Karleuša. No, samo jedna je Kim i jedino ona zna 'isfurati' roza look i u svakom izdanju izgledati kao milijun dolara.