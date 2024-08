Od fana do majke njegova djeteta: Pogledajte kako su se Justin i Hailey mijenjali

Hailey i njezin tata na premijeri Justinovog filma "Never Say Never"

Prvi susret kanadskog pjevača Justina Biebera (30) i njegove supruge Hailey Bieber (27) bio je 2011. godine kada je Hailey uz očevu pratnju prisustvovala premijeri Justinova dokumentarca "Never Say Never" u New Yorku. No, njegova tadašnja izabranica bila je ipak pjevačica Selena Gomez (32). Međutim, njihovoj ljubavi je ipak nešto stalo na put, pa je došlo do prekida. Iako su fanovi bili razočarani, Justin je uživao u druženju s Hailey. Godine 2016., kanadski pjevač je svoju romansu s Hailey ozvaničio na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj se ljube. Iste godine, došlo je do prekida, a 2017. pjevač je obnovio svoju vezu sa Selenom. No, 2018. je njihova veza ipak okončana. Iste godine, Hailey i Justin su ponovno viđeni zajedno, a kasnije su i potvrdili svoju vezu. Par se vjenčao 2018., a 2019. su izrekli sudbonosno "da". Par je u svibnju ove godine objavio da čeka svoje prvo dijete na kojima je Hailey odjevena u čipkastu bijelu haljinu, ističući njezin trudnički trbuh. Tada su otkrili kako je trudna šest mjeseci. Sada je par napokon dočekao svog sinčića Jacka Bluesa.