Prošlog tjedna preminula je glazbenica Jean Knight u 80. godini života, prenosi TMZ.

Obitelj se oprostila od nje

Njezini članovi obitelji dali su izjavu u kojoj su spomenuli njezinu dugogodišnju karijeru. "Ostavština Jean Knight nije samo glazbena. Ona je svjedočanstvo trajne ljubavi između umjetnice, njezinog rodnog grada i obožavatelja", napisala je ožalošćena obitelj.

Jean Knight u spotu pjesme Mr. Big Stuff

Mr. Big Stuff

Podsjetimo, Knight je davne 1971. godine objavila svoj veliki hit pod nazivom Mr. Big Stuff koji je čak pet tjedana bio broj jedan na Billboardovoj ljestvici soul singlova, a nakon toga dostigao je i drugo mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici. Osim toga, ova pjesma bila je i soundtrack brojnih poznatih filmova i serija, poput mini-serije iz 2007. godine, "The Bronx Is Burning".

Glazbenica je snimila brojne druge pjesme, no nijedna nikada nije postigla uspjeh kao 'Mr. Big Stuff'. Ostale poznate pjesme su 'You think you're hot stuff', 'Carry on', 'Helping man', 'Do me', 'My toot toot', 'Jesse Joe' te mnoge druge.

