U sudskom sukobu, najmlađi sin preminulog Michaela Jacksona pokrenuo je pravni spor protiv svoje bake, Katherine Jackson.

Sudski dokumenti koje je podnio Bigi, poznat kao Blanket, ukazuju na to da 93-godišnja glava obitelji nastoji pristupiti sredstvima iz Michaelove imovine kako bi osporila ugovor o glazbenom nasljedstvu vrijednom 600 milijuna dolara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Strana Katherine Jackson tvrdi da bi imovina trebala pokriti njezine naknade troškova za rad odvjetnika od 500.000 dolara, no Bigi s tim nije suglasan.

Sin Michaela Jacksona podigao tužbu

"Katherine vjeruje da osobe koje su zadužene za upravljanje Michaelovom imovinom zadržavaju sve resurse kako bi imali kontrolu nad njima i kako bi izbjegli zahtjeve za raspodjelu", navodi se u novom prigovoru koji je podnio odvjetnik Katherine Jackson, prenosi People.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No bliski obiteljski izvori tvrde da Bigi, sada 22-godišnjak, ne pokušava išta ograničiti svojoj baki. Umjesto toga, radi se o nastojanju da se proširena obitelj odvoji od Michaelova naslijeđa.

"Bigi se ne suprotstavlja svojoj baki, on zapravo pokušava zaštititi svoju baku na isti način kao što je to radio Michael, a to je zaštititi se od Jacksona!", izjavio je dugogodišnji suradnik obitelji za The Post pa nadodao kako neki rođaci koriste njezinu dobrotu kako bi dobili novac iz fonda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Umjesto da gospođa Jackson provede svoje godine u relativnom miru, još uvijek imate određene članove obitelji koji koriste ovu stariju ženu kako bi dobili više novca - i kao i obično, to nije njihova briga", dodao je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Katherine Jackson

Gotovo 15 godina nakon njegove smrti, Michaelovo bogatstvo doživjelo je čudesnu transformaciju zahvaljujući upravljanju odvjetnika Johna Branca i Johna McClaina, koji su izvršitelji njegove imovine, dovodeći ga iz procijenjenog duga od pola milijarde dolara do višemilijardske imperije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Branca i McClain postigli su ovaj uspjeh putem mudrog upravljanja - uključujući pokretanje mjuzikla "MJ The Musical" nominiranog za Tonyja - i odlučnosti da drže proširenu obitelj Michaela na distanci.

POGLEDAJTE VIDEO: Jakna Michaela Jacksona iz '84., gitara Noela Gallaghera, ukosnica Amy Winehouse: Sve na dražbi! Evo po kojim cijenama