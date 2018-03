O DA, DA, DA! Na njene fotografije iz plićaka nitko neće ostati ravnodušan. Izgleda sjajno!

Album s fotografijama s kupanja 😂 -jucer. #nasukana #summervibes #loveit " Prije snimanja, relax na plazi. I ne mos ti bit na miru😂🎉 Ines me natirala da se slikajen, ispalila san u svojoj labilnosti kada je ona u pitanju😂💜 Helu san satrala da me slika u plicaku.🍉🌷👙💜 P.S. (Izgorila leđa, nisan spavala, dodir maice me boli, izgledan danas ka zombi) #dobrojesve , bitno da san se ja slikala.🙄👏🏻🤘🏻💋🐬🦄🎄🍉🍒

A post shared by Maja Bajamić (@majabajamic) on Jun 22, 2017 at 5:00am PDT