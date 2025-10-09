Nove Rihannine fotografije: Pogledajte kako izgleda tri tjedna nakon poroda

JE LI MOGUĆE? /

Foto: Profimedia

Rihanna je rodila djevojčicu 13. rujna ove godine

9.10.2025.
11:12
Pjevačica Rihanna (37) i njezin partner, reper ASAP Rocky (36) nedavno su dobili kći  kojoj su nadjenuli ime Rocki Irish Mayers. Malena je rođena 13. rujna 2025., a Rihanna je vijest podijelila na društvenim mrežama s fotografijom na kojoj drži novorođenče.

Nakon lijepe vijesti, nešto više od tri tjedna nakon poroda, svjetska agencija Profimedia objavila je Rihannine fotografije na kojima je vidljivo kako izgleda besprijekorno. Riječ je snimanju za njezinu liniju Fenty Skin Body na kojem pozira naga u kadi, okružena cvijećem, samo dva. 

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia

Podsjetimo, Rihanna i Rocky osim kćeri Rocki Irish Mayers već imaju dva sina, trogodišnjeg RZA-u i dvogodišnjeg Riota Rosea. 

