Nova frizura i stari šarm: Partnerica Šime Vrsaljka izgleda bolje nego ikad
Objavom na Instagramu sve je iznenadila
Kaja Vidmar (30), partnerica bivšeg nogometnog reprezentativca Šime Vrsaljka (33), odlučila je iznenaditi svoje pratitelje na Instagramu drastičnom promjenom izgleda. Javnosti poznata po dugoj plavoj kosi, Kaja se sada predstavila s novom smeđom bojom kose.
Komentari pljušte: "Savršena!"
Lijepa Slovenka na fotografiji pozira u automobilu, s trakom za kosu, crnim sunčanim naočalama i opuštenom smeđom majicom. Komentari ispod objave ne prestaju pristizati "Predobro ti je", "wow", "savršena", samo su neki od njih.
Ova promjena dokazala je da joj i tamnija nijansa kose savršeno pristaje, a fanovi su je odmah zasuli komplimentima.
Majčinstvo joj je prioritet
Kaja je posvećena obiteljskom životu. Sa Šimom ima dvoje djece, a tijekom posljednje trudnoće isticala je koliko uživa u svakom trenutku. "Osjećam se potpuno drukčije nego prvi put, ali s puno radosti", rekla je svojevremeno za Gloriju.
Majčinstvo joj je donijelo novu životnu perspektivu, a i modni brend koji je vodila trenutačno je na pauzi zbog, kako kaže, "punih ruku posla kod kuće".
Ljubav na prvi pogled
O ljubavi sa Šimom govorila je rijetko, ali otvoreno. "Nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled dok nisam upoznala Šimu. Iste smo energije, sličnih karaktera", rekla je u intervjuu za jednom za časopis Story.
Posebno je istaknula koliko je Šime posvećen otac, koji s djecom provodi aktivno i veselo vrijeme. "Ponosna sam na njega, iznenadio me koliko prirodno sve to radi", priznala je.
Otvoreno o zdravlju
Kaja je i ranije javno progovarala o svojoj borbi s Crohnovom bolesti te Hashimotom. Smatra da javne osobe trebaju iskoristiti svoju vidljivost za širenje svijesti o zdravstvenim temama.
