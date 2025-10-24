Norvežanka Alessandra Mele: 'Baby Lasagna je genijalan, zabavila bi se s njim na pozornici!'

Eurovizijska senzacija Alessandra Mele (23), nakon svog nastupa na Euroviziji 2023. godine, ponovno je osvojila srca domaće publike početkom godine svojim energičnim nastupom na Dori, gdje je izvela legendarnu pjesmu grupe Let 3 - Mama ŠČ!. Publika je, kaže, doslovno „poludjela“, a atmosfera u dvorani bila je „čisti vatromet emocija“.

Foto: pixsell

„Čim su shvatili što ću pjevati, svi su ustali! Pjevali su, plesali, smijali se… Osjećala sam se kao da sam i sama Hrvatica“, priznala je Alessandra nakon nastupa.

Veza s hrvatskom publikom

Norveško-talijanska pjevačica ne skriva koliko ju je Hrvatska oduševila. „Želim opet doći u Hrvatsku i otpjevati još jednu pjesmu na hrvatskom jeziku! Dajte mi malo inspiracije“, poručila je kroz smijeh. Nastup na Dori 2025. opisala je jednostavnom riječju - „vatromet“, dodavši kako su je raznolikost izvođača i energija publike potpuno osvojile.

Posebno ju je, priznaje, oduševio Baby Lasagna: „On je genijalan! Totalno bih se zabavila na pozornici s njim!“

Novi glazbeni smjer

Alessandra je poznata po eksplozivnim pop-hitovima, ali otkriva da želi pokazati i svoju melankoličnu, ranjiviju stranu. „Imam veselu osobnost, ali i melankoličnu dušu. Želim pisati više balada i pokazati ljudima da je hrabrost biti ranjiv - to je prava snaga“, ističe pjevačica, čiji je hit Queen of Kings postao himna osnaživanja.

Publika diljem Europe obožava njezinu iskrenost, a domaći fanovi već priželjkuju njezin povratak na hrvatske pozornice.