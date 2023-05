Atraktivna Nives Celzijus ne prestaje nas iznenađivati svojim vrckastim snimkama koje objavljuje na društvenim mrežama. Tako je i ovaj put razveselila vjerne fanove i na Instagramu objavila svoje neuobičajeno kućno izdanje.

Naime, atraktivna brineta se posvetila uređivanju vrta ispred kuće. A čak i tada njena je senzualnost došla do izražaja. Ona je na sebi imala kratke vruće hlačice kao i kratki žuti topić koji je istaknuo njezine bujne grudi.

"Vrtlarka da budem", napisala je. "Živjela, živjela trava", "Domaćica prava", "Neprocjenjiva vrtlarica", "Ja da sam ti susjed, pomogao bi ti", "Radi mala kao singerica", "Ide to", pisali su joj pratitelji u komentarima.

Inače, Nives je nedavno otkrila kako je privatno povučenija. "Ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj", rekla je Celzijus za RTL.