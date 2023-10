50 Cent sinoć je napunio zagrebačku Arenu, a u publici je bila i Nives Ivanišević koja je na koncertu pozirala sa svojim curama. Nives se odlučila opustiti nakon cjelodnevne medijske drame te je dio atmosfere s koncerta podijelila na Instagramu.

Podsjetimo, Nives je jučer reagirala na sudsku dramu između supruga Gorana Ivaniševića i njegove bivše supruge Tatjane Dragović.

Na Instagramu je objavila kratku poruku koja je glasila "Pravda je spora, ali dostižna", pokazavši tako da stoji uz Gorana.

Opuštanje na koncertu repera

"50 cent", napisala je kratko Nives u opisu objave na Instagramu uz koji je dodala i emoji crnog srca. Na objavljenoj fotografiji pozirala je na klupi s prijateljicama, a u pozadini njih vidi se puna zagrebačka Arena.

Koncert 50 Centa

Naime, 50 Cent zabavljao je zagrebačku publiku u Areni, zajedno s kolegom Bustom Rhymesom povodom velike svjetske turneje The Final Lap Tour kojom slave 20 godina od izlaska jednog od najznačajnijih hip-hop albuma u povijesti Get Rich or Die Tryin.

Pred punom Arenom pjevao je svoje najveće hitove poput Candy Shop, Many Men, In da Club, Window Shopper…

