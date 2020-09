NIVES IVANIŠEVIĆ OTVORILA DUŠU I ISKRENO PRIZNALA: ‘Ovaj period iza mene je bio najgori u mom životu’

View this post on Instagram

Da se u zivotu mozemo bavit samo pozitivnim stvarima svima bi nam bilo lakse.. u nasoj prirodi je da smo i bezvoljni i ljuti i nikakvi (ponekad).. ovaj period iza mene je najgori period u mom zivotu,ali odlucila sam (stvar je odluke!) da zivim dan po dan,s osmijehom na licu i s onim sto nam zapravo sviiiiima fali! ZAHVALNOST! Zahvalna sam do neba na ovoj ljubavi koju imam i vise mi nista ne treba.. sretan ti drugi rodjendan moj veliki decko, probat cu barem malo usaditi u tebe ono sto je tvoja baka u mene. 🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡