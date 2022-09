Nives Celzijus često ide daleko u svojim izazovnim objavama. Ovaj put je otišla stvarno predaleko. Doslovno, vremenski. Naime, Nives se u svojoj posljednjoj objavi fotografirala s časopisom čiju je naslovnicu krasila davne 2013. godine.

Nives je danas, kao i prije 13 godina, bila obučena u bikini čije trokutiće na gornjem dijelu, zapravo, čine perle. Samim time, malo je toga o čemu možete maštati.

Svojim je pratiteljima dala i izazov. Poručila im je: "Pronađite razliku".

"Wow seksi", "Savršena uvijek", "Ljepotica", "Lutka s naslovne strane", "Predobro izgledaš", "Sad si još bolja", "Bomba i tad i sad!", samo su neki od komentara koji potvrđuju da njeni obožavatelji baš i ne misle da se previše promijenila.

Nives je ovo ljeto svoje obožavatelje počastila brojnim golišavim fotografijama. Ipak, na njenom se profilu posebno ističe objava koju je posvetila kćeri Taishom za njen 15. rođendan.

"Djevojčice, napunila si velikih 15. Nadam se da su ti bile jednako predivne kao i meni bez obzira što su zli ljudi uporno pokušavali ukrasti ti djetinjstvo. Nažalost, puno prerano, otkrila si da ljudi često čine zlo, bez nekog određenog motiva čak i njima potpuno nepoznatim ljudima. Čine zlo ljudima o kojima ne znaju ništa, nikad ih nisu sreli, niti su ih isti ičime uvrijedili. Čine zlo jer mogu i jer su pokvareni do srži, a pokušaji uništavanja tuđih života izvor su im smijeha i zabave. Vjeruju da su veći od Boga i zakona. Ne biraju žrtve, potpuno odriješeni skrupula napadaju i one najnedužnije, napadaju i djecu. Puno prerano spoznala si da postoje najmračniji umovi koji su u stanju osmisliti sve ono što je razumnom čovjeku potpuno nezamislivo i strano. Puno prerano spoznala si koliko svijet prezire žene pa makar one bile samo djevojčice. Puno prerano naučila si kako je kad ti zločinci zloupotrebljavaju identitet na najgnjusnije načine", napisala je Nives.