Mlada politologinja i popularna domaća tiktokerica Nina Skočak u srijedu se uputila na RTL kako bi komentirala parlamentarne izbore, pa je pokazala i kako se sredila za snimanje.

Nina je izabrala outfit i frizuru iz 60-ih. Vrhove kose savinula je prema van te stavila bijelu traku na nju, a odjenula je crne hlače i bijelu majicu, što je kombinirala s crno-bijelim sakoom, koji je kupila u second hand trgovini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je prvi put da imam ovakvu frizuru i šminku i baš je, ono, vibe 60-ih i jako mi se sviđa, ljudi", rekla je Nina.

Od detalja je stavila bijele okrugle naušnice i crnu torbicu. Kasnije je Istaknula i kako od šminke nije htjela stavljati crveni ruž jer nije specifičan za doba 60-ih, pa je izabrala neutralnu boju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nina često na TikToku objavljuje videa u kojima isprobava razne outfite, a korisnici popularne društvene mreže su oduševljeni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iznenadiš me svaki put ,fantastična si", "Nikad ljepše našminkana nisi bila", "Koliko si samo predivna", "Užasno me outfit i frizura podsjećaju na Nanny Fine", glasili su komentari ispod objave.

Odijeva se u second handu

Podsjetimo, Nina se svojim vintage stilom odvaja od velike većine današnjih djevojaka. Tako je više puta rekla da ne želi podržavati industriju nekvalitetne odjeće s iznimno upitnim uvjetima za radnike. Poznata je po popularizaciji kupnje second hand odjevnih komada kao i modnih dodataka, pa je jednom prilikom za Net.hr progovorila o tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ljubav prema tome sam razvila spontano. Mislim da je kupnja second hand odjeće i vođenje računa o tome, ustvari, krenulo od toga da volim vintage i retro. Jedini način na koji sam u počecima mogla naći takve komade – kad nisam imala novca da šijem svoju odjeću, je da tražim second hand odjeću i da idem na buvljake. To mi je postala navika i sad gotovo sve kupujem tako", rekla je Nina u intervjuu za Net.hr.

Foto: Nina Skočak Foto: Nina Skočak

Tada je otkrila i kako se oblači drugačije od svojih prijatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, rijetko tko moju odjeću zapravo želi. Ako mogu, dam je svojim bliskim prijateljima, a ako ne mogu nikome dati, onda najčešće recikliram. Ne bacam u normalan kontejner nego nosim u reciklažno mjesto za tekstil, ali uvijek kažem da je moj ormar pun odjeće koju nitko ne želi nositi. Uvijek uzimam takvu odjeću, i sad tu odjeću koju čak ni ja više ne želim nositi, bi rijetko tko dalje nosio", rekla je Nina tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Influencerica Nina Skočak otkrila savjet političarima na TikToku: 'Budite autentični'