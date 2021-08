Bivša manekenka Nina Morić (45) trenutno ljetuje u Hrvatskoj, točnije na otoku Rabu. Na svom Instagramu objavljuje golišave fotke na kojima pozira u bikinijima, a komplimenata u komentarima ne nedostaje.

"Najljepša", "Kakvo tijelo", "Uvijek prekrasna, ne stariš", "Božanstvena si", pisali su joj pratitelji.

Nina je jednoj pratiteljici otkrila kako će se uskoro vratiti u Italiju gdje živi, no da će joj nedostajati Lijepa naša. "Kada se vratim imam veliku nostalgiju", napisala je.

Inače, Nina je stekla popularnost pojavljivanjem u spotu za pjesmu "Tvoje tijelo" Tonyja Cetinskog 1995., a već iduće godine osvojila je drugo mjesto na natjecanju "Elite Look of the Year". Nakon toga počela je raditi za prestižne modne kuće u Milanu, a 1998. osvojila je prvo mjesto na spomenutom natjecanju.

No, sa samo 18 godina počela je s plastičnim operacijama. Prvo je ugradila silikone u grudi i usne, a operirala je nos i jagodice.