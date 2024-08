Nina Morić bila je ljepša od Monice Belucci, a danas je uspoređuju s Donatellom

Nini Morić, hrvatskoj manekenki i bivšoj supruzi talijanskog paparazza Fabrizija Corone, prognozirali su blistavu manekensku karijeru, ali umjesto toga postala je poznata po turbulentnom privatnom životu i brojnim estetskim zahvatima. Njena manekenska karijera započela je još 1996. godine kada je Nina sudjelovala na natjecanju "Elite Look of the Year" gdje je osvojila drugo mjesto. Nakon toga je počela raditi za prestižne modne kuće u Milanu. Godine 1998. osvojila je prvo mjesto na istom natjecanju, a ubrzo nakon toga, točnije s 18 godina, počela je raditi na svom izgledu. Udavala se dva puta, prvi put za Fabrizija Coronu s kojim je u trinaestogodišnjem braku dobila sina Carlosa te drugi put 2013. godine za Massimiliana Dossija od kojeg se razvela iste godine. Jednom je prilikom odlučila otvoriti dušu talijanskim medijima te je otkrila otkuda dolazi potreba za mijenjanjem izgleda: "Moj bivši suprug nabio mi je toliko kompleksa zbog fizičkog izgleda pa sam se odlučila operirati". Pritom se referirala na Fabrizija koji je nakon razvoda od Nine izlazio sa supermodelom Belen Rodriguez.