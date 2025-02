Ona je najzgodnija hrvatska gastro influencerica! 'Nikada se ne oslanjam isključivo na fizički izgled'

Nina Cvetkovski, influencerica i studentica prava, posljednjih nekoliko mjeseci postala je prava senzacija na društvenim mrežama. Iako je poznata po svom atraktivnom izgledu, Nina je odlučila svoju publiku osvojiti na posve drugačiji način – kroz kulinarske sposobnosti, ali sa svojim pečatom! Umjesto klasične kuhinjske pregače i kape, Nina je odabrala elegantne haljine za svoje kulinarske videe, što je izazvalo veliku pozornost i oduševljenje publike. Pa upoznajte Ninu...

Tko je Nina? Možete li nam reći nešto više o sebi? Odakle dolazite, koliko godina imate i što vas čini jedinstvenom?

Nina je ponosna Sinjanka. Imam 25 godina, sretno sam udana i uskoro ću postati majka male Elizabete. Studiram pravo, s tek nekoliko ispita do završetka studija. Smatram se ambicioznom i toplom osobom koja uživa u životu i svim blagodatima koje on nudi. Volim život, volim životinje i volim ljude. Ono što me čini jedinstvenom? Rekla bih da je to moja energija i pozitiva, a vjerujem da bi se s tim složili i moji bližnji.

Kako je sve počelo? Kada ste odlučili početi dijeliti svoj sadržaj na društvenim mrežama i što vas je motiviralo da to učinite?

Svoje recepte počela sam dijeliti prije godinu dana. Za mene je kuhanje uvijek bilo puno više od same pripreme hrane - na to gledam kao na jednu vrstu umjetnosti. Dugo sam se premišljala kako da to ''zapakiram“ na drugačiji način te sam odlučila spojiti svoju koketnu osobnost s kuhanjem. Kao što umjetnost treba izazvati reakciju kod ljudi, tako i moje kulinarske kreacije izazivaju različite emocije kod ljudi. Nekome su inspirativne i izazivaju divljenje, nekome smiješne, a nekome čak i degutantne. Meni je to sve sasvim u redu i upravo ono što sam htjela postići.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je započela vaša ljubav prema kuhanju?

Volim se našaliti kako Sinjanke znaju kuhati od rođenja. Od malih nogu sam gledala mamu i sestru kako kuhaju pa sam već tad naučila neke osnovne stvari. Kad sam krenula na fakultet, krenulo je i spremanje nekih jednostavnijih jela poput pizze, tortilja. Tad sam shvatila da jako volim kuhati za prijatelje. Moja prijateljica Branka uvijek govori o tome kako sam ih u studentskim danima sve prehranjivala kao prava majka. No, pravu strast sam otkrila tek kad smo moj suprug i ja započeli našu vezu. Voljela sam mu kuhati od prvog dana, a rekla bih da nas je to i povezalo jer u našem slučaju ljubav definitivno ide kroz želudac.

Koji je vaš najdraži recept koji ste podijelili do sada?

Snickers rolada, taj mi je video posebno drag kako sam ga snimala s ''baby bumpom“ u prvom planu u 8. mjesecu trudnoće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se nosite s konstruktivnom kritikom i negativnim komentarima na društvenim mrežama?

Rekla bih da je konstruktivna kritika uvijek dobrodošla i nastojim je primiti otvorena srca i uma. Što se tiče negativnih komentara, mene osobno ne pogađaju. Naravno da ih nije lijepo pročitati, no svjesna sam da su oni dio javnog djelovanja. Kada odlučite podijeliti svoj život s javnošću, morate biti spremni na to da će uvijek postojati ljudi kojima nije namjera biti konstruktivni, već isključivo kritični. Svaka akcija nosi svoju posljedicu, pa ako se ne možete nositi s negativnim aspektima, možda je bolje da ne istupate u javnost.

Kako je rastuća popularnost na društvenim mrežama utjecala na vas?

Iskreno, popularnost na društvenim mrežama nije značajno utjecala na moje odnose. Svi moji bližnji su oduvijek nekako znali da ću se jednog dana baviti nekim javnim poslom, pa se nisu iznenadili. Posebno bih istaknula podršku svog supruga, koja mi neizmjerno znači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaš izgled česta je tema na društvenim mrežama – koliko mislite da vam je atraktivni izgled pomogao?

Atraktivnost je definitivno važna i može igrati ulogu u mnogim stvarima u životu, pa tako i na društvenim mrežama. Mislim da je ključno da čovjek to osvijesti na vrijeme i nauči iskoristiti na pravi način. Svakako dobar izgled pridonosi popularnosti, ali ja se nikada ne oslanjam isključivo na izgled. Uvijek želim da ljudi prepoznaju moju strast prema onome što radim, moju energiju i osobnost jer vjerujem da je upravo to ono što ostavlja dugotrajan dojam.

Imate li u trudnoćni neke posebne želje kada je riječ o hrani?

Meni da ne raste trbuh, ne bih ni znala da sam trudna. Apsolutno mi se ništa nije promijenilo. Nemam nikakve specifične želje, niti sam odjednom počela izbjegavati određenu hranu zbog mirisa ili okusa. Cijelu trudnoću čekam da me iznenade neki „cravingsi“, ali evo već sam u devetom mjesecu i ništa. Nastavila sam s istim navikama koje sam imala i prije trudnoće – jedem sve.

Postoji li neko jelo koje sada posebno volite, a ranije ga niste preferirali?

Evo mogu reći da je sushi jelo koje sam zavoljela tek nedavno. Prije ga nisam htjela ni probati jer sam imala nekakvu odbojnost prema svemu ribljem i morskim plodovima. U mojoj je kući riba bila jako rijetko na meniju pa nisam nikada razvila naviku jesti ju niti sam bila naviknuta na takve okuse. Međutim, kroz putovanja i isprobavanje različitih kuhinja shvatila sam koliko propuštam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se pripremate za dolazak bebe? Imate li neku posebnu rutinu ili...?

Za pripremu oko dolaska bebe nemam neku posebnu rutinu. Vjerujem da sve to nekako ''prirodno“ dođe i ne želim previše razbijati glavu. Imam veliku podršku svog muža, obitelji, njegove obitelji i prijatelja te nikako nisam sama u svemu ovome. Posebice mi pomaže moja sestra, koja se bavi pomoći ženama pri oporavku nakon poroda, što mi daje osjećaj sigurnosti jer znam da sam u najboljim rukama.

Možete li podijeliti priču o trenutku kada ste se zaručili?

Naše zaruke bile su intimne, mirne i jednostavne. Zaručili smo se na našem prvom zajedničkom putovanju u Egiptu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A vjenčanje?

Vjenčali smo se 26.8.2022. godine. Za razliku od zaruka, na našem vjenčanju ništa nije bilo mirno, intimno i jednostavno. To je bio pravi veliki party koji je trajao danima, o kojem se dan danas priča. Obred vjenčanja imali smo u Crkvi Gospe Sinjske, a zabavu na najljepšoj lokaciji u Hrvatskoj – Villi Gali, gdje se svake godine vraćamo slaviti godišnjicu braka. Pjevala nam je grupa Ljubav i Tea Tairović, koji su atmosferu doveli do usijanja. To je zaista bio uvjerljivo najbolji dan u mom životu!

Kako provodite slobodno vrijeme?

Završavam fakultet, tako da još učim za ispite. Jako volim putovati te jedva čekam svoju kći voditi na razna putovanja. U slobodno vrijeme šećem svog psa Zeusa, treniram, kuham, družim se s prijateljima i obitelji. Navečer se volim opustiti uz dobar film i pizzu.

POGLEDAJTE VIDEO: U Saboru prate RTL: 'U trendu su Sjene prošlosti'