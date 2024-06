Bivša kandidatkinja "Života na vagi" Nina Bandić oduševljava svojom fizičkom transformacijom i nakon showa. U finalnoj epizodi je imala odličan rezultat imala na vaganju, a borbena Nina i ne odustaje od rada na sebi.

Na društvenim mrežama često dijeli fotografije svoje transformacije, a sada je pozirala na novoj lokaciji. Za RTL.hr je otkrila da se preselila na otok Brač.

"Nekako je to sve ispalo sasvim slučajno. Pružila mi se prilika za rad na Braču i privukao me sam princip rada vrtića. To sam vidjela kao priliku za dodatno kvalitetno oblikovanje sebe kao odgojiteljice i mjesto gdje bih mogla dosta toga naučiti pa sam se odlučila preseliti na Brač", rekla je Nina za RTL.hr.

Pratitelji su joj komentirali da nikada nije bolje izgledala. "Predivan dan, predivna Nina, super izgledate. Čestitam od srca", napisala je jedna pratiteljica.

"Ljubav je Bol na Braču", "Najljepša", "Sve pohvale na postignutom rezultatu", glasili su ostali komentari.

Podsjetimo, Nina je na prvom vaganju u sedmoj sezoni "Života na vagi" imala 136,2 kilograma, a na finalnom vaganju je vaga pokazala 62,3 kilograma manje.

