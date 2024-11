Nina Badrić uoči koncerta u Areni: 'Život me nije štedio, bilo je tu svega...'

Večeras će Nina Badrić, jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, nastupit pred tisućama obožavatelja u zagrebačkoj Areni. Ovaj koncert nije samo jedan u nizu njenih nastupa, već predstavlja kulminaciju njezine uspješne karijere koja traje više od 30 godina. Badrić je tijekom svoje karijere izgradila nevjerojatan glazbeni opus, stvorila brojne hitove uz koje su odrasle generacije.

Prije koncerta obratila se obožavateljima na društvenim mrežama pa otkrila kako je sve započelo. "Ovako je sve počelo! Napisao je davne 90-te godine Rajko Dujmić I da... prvi profesionalni ugovor je bio potpisan baš s njim i Hourom. Ne znam šta su tada čuli ili vidjeli u toj nepoznatoj djevojci, ali sve što je Rajko tada rekao brzo je postala moja stvarnost", započela je Nina pa nastavila:

"Ona mala djevojčica do danas nije skinula osmijeh sa lica samo u inat životu! Bilo je tu svega, nepravdi, borbe, boli, rana, života koji me nije štedio ni najmanje, pogrešnih susreta, polovnih ljubavi koje su više žuljale nego milovale, ignoriranja, prešućivanja. Koliko sam samo nepravde podnijela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti riječ. Kad se sada sjetim prođu me trnci od kuda mi tada 'muda' da se tako sama 'bacim na glavu' pa kud puklo", napisala je Nina uoči velikog koncerta.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Početak karijere i prvi koraci u glazbi

Glazba je bila prisutna u njenom životu od malih nogu, a svoj prvi kontakt s glazbenom scenom ostvarila je kao članica dječjeg zbora. Ubrzo nakon toga, odlučila se posvetiti solo karijeri, a njezina prva značajnija glazbena etapa započela je 1995. godine kada je izdala svoj prvi album ''Godine nestvarne''. Već tada je pokazala nevjerojatan talent i vokalne sposobnosti, ali i snažnu emotivnu povezanost s glazbom.

Foto: Instagram Na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu večer će svojim hitovima uljepšati Nina Badrić.

Uspon na vrh glazbene scene: Veliki hitovi i priznanja

U sljedećim godinama, Nina Badrić je nastavila graditi svoju karijeru, izbacujući album za albumom. Svaki njen album doživio je veliki uspjeh, a pjesme su brzo osvajale srca publike. Studijski album iz 2003. 'Ljubav' bio je jedan od najvažnijih u njezinoj karijeri, a na njemu su se našli hitovi među kojima su ''Čarobno jutro'' i ''Za dobre i loše dane''.

Nina je 2012. godine predstavljala hrvatsku na Eurosongu s pjesmom ''Nebo'' za koju je sama napisala tekst i glazbu. Nakon toga krenula je na veliku turneju tijekom koje je punila velike dvorane diljem Europe. U posljednjih desetak godina izbacila je brojne hitove, a pjesma ''Dani i godine'' iz 2016. godine jedna je od najslušanijih pjesama prema nacionalnoj ljestvici Hr Top.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Privatnost čuva samo za sebe

Nina je poznata i po tome što je uvijek rezervirana kada je riječ o njezinom privatnom životu. Unatoč tome, nije izbjegavala odgovarati na pitanja u intervjuima o svojoj prošloj vezi, no nikada nije dopuštala da osobni aspekti njenog života postanu glavna tema medijskih rasprava.

S obzirom na njezinu sklonost privatnosti, Nina je nastojala održati fokus na svojoj glazbenoj karijeri, što je uvijek bilo prioritet.

Foto: GrgoJelavic/Pixsell

Brak s Bernardom Krasnićem

Par se upoznao u zagrebačkom restoranu preko zajedničke prijateljice, a ubrzo su pale zaruke u Dubrovniku. Nakon pet godina veze, par se vjenčao u rujnu 2006. godine u zagrebačkim Remetama. Međutim, brak Nini Badrić i Bernardu Krasnićem nije dugo trajao, razvod je uslijedio nakon tri godine otkako su izgovorili ''sudbonosno da''. Vijest o razvodu iznenadila je javnost, a Nina je tada otkrila da je do kraha braka došlo zbog nepomirljivih razlika u karakterima i međusobnog nerazumijevanja. Šest mjeseci nakon razvoda odlučili su dati još jednu šansu ljubavi, ali i taj put bezuspješno.

