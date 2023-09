Pjevačica Nina Badrić (51) je svojoj mlađoj sestri Sunčici posvetila emotivnu objavu povodom njezina rođendana.

Nina je na društvenoj mreži objavila niz fotografija sa sestrom i čestitala joj rođendan. Nina i Sunčica su pozirale držeći se za ruke u šetnji gradom.

"I da se volimo i poštujemo, da jedna drugu bodrimo kroz život, smijemo glupostima, brišemo suze i stvaramo bajke u našem malom svemiru kad nas život udari i da ti se ostvare sve želje i planovi koje je Bog namijenio za tebe! A ja znam..a ti znaš da ja znam. Pleši kroz život svaki dan jer sve je neponovljivo! Sretan ti rođendan žabice moja", napisala je pjevačica ispod fotki.

U komentarima su mnogi poželjeli sretan rođendan Nininoj sestri, a lijepe riječi koje je Nina uputila sestri su ih naprosto dirnule.

"Toliko lijepih riječi", "Divna je ta vaša ljubav", komentirali su fanovi.

Sunčica je ranije na društvenoj mreži objavila njihovu zajedničku fotku i čestitala rođendan pjevačici.

"Kada me pitaju što je za mene snaga, ja uvijek kažem to je moja Nina. Kada me pitaju što je za mene hrabrost, ja opet kažem to je moja sestra Nina. Gledam te svaki dan i ponosna sam na sve ono što jesi..Život piše nevjerojatne priče, a ja znam da svi oni koji te znaju,dive se tvojoj..Sretan ti rođendan king moj,Bogu hvala sto mi te je dao…Voli te tvoj Simba zauvijek", napisala je.

Podsjetimo, Sunčica inače živi sa suprugom i sinom u Rimu, a ranije su dvije seke i poslovno surađivale. Sunčica se također okušala u glazbenim vodama, ali se kasnije povukla iz javnosti i posvetila obitelji.

