Pandemija koronavirusa utječe na svaki segment života, a imuni nisu ostali ni glazbenici. Koncerti se ne održavaju već dvije godine, a u veljači su se trebali održati koncerti Petra Graše i Vanne, koji su ih odgodili zbog trenutne epidemiološke situacije.

Prizori gužve i tiskanja koji su uobičajeni za koncerte i dalje djeluju kao teška dekadencija. U ožujku 2020., kad još nitko nije znao što nas čeka u narednim godinama, u Areni Zagreb Nina Badrić održala je veliki koncert. Bio je to jedan od posljednjih koncerata prije nego li je sve stalo zbog koronavirusa i ostao je upamćen kao jedna od posljednjih "normalnih stvari" koje su se dogodile.

'Nevjerojatno je da se koncert uopće održao'

"Čini mi se kao da je to bilo dosta davno, baš kao u nekom drugom vremenu. Taj je koncert bio najstresniji koncert koji sam ikad u karijeri napravila. Arena je veliki zalogaj za svakog glazbenika. Tu je bilo prisutno sto ljudi koji su trebali biti plaćeni i osigurani, a stalno smo imali mač nad glavom hoće li koncerta biti ili ne. Ne bih voljela biti u koži ni Vanni ni Petri Graši jer u ovim vremenima raditi koncert je suludo i sumanuto", kazala je Badrić za RTL Direkt.

Poznata je pjevačica dodala da je bilo nevjerojatno da se koncert uopće održao te da je ista Arena tri dana kasnije postala prihvatilište za bolesnike.

Komentirala je broj nastupa koje je imala u posljednje dvije godine.

"Imala sam čak i nešto nastupa, međutim to je sve jedna blaga kopija, odnosno sjena nekog posla koji smo mi nekad davno, čini mi se da je davno, radili. S obzirom na to da neki ljudi to možda ne shvaćaju, to je naš posao, ne hobi. O meni ovisi dosta ljudi koji su sa mnom na koncertima, a koje javnost ne vidi. Kad kažem da ovise o meni, to mislim na financijsku ovisnost. Tako da je bilo jako teško stati i preko noći prestati raditi", poručila je Nina.

Komentar o krumpirima

Na samom početku pandemije, kad su glazbenici govorili o problemima s kojima se suočavaju, ostao upamćen i komentar o krumpirima, odnosno poziv da Nina dođe vaditi krumpir u okolici Bjelovara.

"Ja ću točno ponoviti svoju izjavu jer mislim da je u ovom vremenu svjetske pandemije, solidarnost trebala biti na vrhuncu, a ne na dnu. Ja sam tražila pomoć za glazbenike, ne za sebe osobno, koji su u vrlo teškoj financijskoj situaciji. Ako je Vlada donijela odluku da mi prestajemo s radom i da nema naznaka da ćemo mi moći funkcionirati u naredne dvije godine, a evo sada smo ušli u treću, onda je ta ista Vlada trebala donijeti nekakav način i neke uvjete pod kojima mi možemo funkcionirati.

Tražila sam pomoć za sve svoje kolege, dakle za ljude koji žive na rubu egzistencije, koji su teški bolesnici, vrlo često onkološki bolesnici, ljudi koji izuzetno teško žive, a javnost s time nije upoznata. To je bio jedan apel pomoći za njih, a u takvim situacijama ljudima nikada ne treba odmoći i činiti zlo. Nikada ne treba glavu okrenuti na drugu stranu. Ja sam taj komentar vidjela u medijima i na to se čak više ne bih ni osvrnula jer to nema smisla komentirati", poručila je.

'Živim dan po dan'

"Ja sam odmah na početku rekla, kada me netko pitao što mislim o svemu ovome, da je ovo napravljeno da traje jako dugo. Da se nećemo preko noći vratiti u život kakav smo poznavali, ali tko sačuva zdrav razum taj je pobjednik ove cijele priče. Jako puno je svega negativnog isplivalo na površinu. Jako se puno ružnih momenata dešavalo. Tako da sam ja od tada odlučila živjeti dan po dan. Znači nikakvi preveliki planovi za nešto što dolazi", poručila je pjevačica.

Nina ja kazala da se u ovoj situaciji s pandemijom prihvatila i drugih stvari koje je zapostavila svih ovih godina.

"Prihvatila sam se kuhanja, zdravog života, rada na sebi. Čovjek uvijek ima što raditi sam sa sobom. Ne jedem meso, obrnula sam sve naglavačke i mogu reći da se osjećam fantastično, snažno, sabrano i psihički jako. Meni su se u svemu ovome dogodile lijepe promijene", kazala je.

Uskoro slavi 50. rođendan

Uskoro Nina slavi i 50. rođendan. "Ponosim se svojim godinama. Ne skrivam se, ne bježim od njih. Danas je privilegija stariti. Toliko je mladih ljudi otišlo preko noći. S ponosom ću ove godine napraviti najveći mogući tulum i proslaviti svojih prvih 50 godina sa svim svojim prijateljima i suradnicima jer mislim da je toliko života iza mene, prekrasnih iskustva, prekrasnih stvari pa čak i one manje lijepe stvari koje su se dogodile, vrijedne su slavlja. I daj Bože da svi ostarimo", poručila je pjevačica.

Nina za Valentinovo ima koncert u Lisinskom, a prije tri tjedna dobila je nagradu Zlatni studio za najbolju pjevačicu 2021. godine. "Nije problem pojaviti se, problem je ostati i trajati. To su lijepe privilegije, da te publika voli, traži i nagrađuje sve ove godine", zaključila je.