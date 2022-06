Nikolina Ristović se oglasila na svom Instagram profilu i podjelila sa svojim pratiteljima kako se osjeća.

'Život teče'

Nikolina je u Rijeci snimala fotografije, a na fotografijama nosi crvenu haljinu i krunu od crvenih ruža na glavi.

"Ovako sam se od sada odlučila osjećati! Znam da će biti uspona i padova, teških trenutaka, boli, ali i veselja… Život teče. Znam tko ne bi htio da se zarobim u tuzi i u zamci predavanja sudbini, i znam tko ne bi htio da utihnem. Zadužena sam doživotno biti borac za one koje su to zaslužile i znam da bi moj suprug to blagoslovio. I tu sam, oslonac i stijena kada god zatreba, o koju će se razbiti sve loše misli i nakane. Istina je prava vrijednost. Često čudnija od fikcije, ali to je zato što je fikcija u obavezi da se drži vjerojatnosti; istina nije. Ponavljanje ne pretvara laž u istinu, ponekad se to zaboravlja. Nakon dosta vremena osjetila sam se tetošenom. I vraćenom u život. Vidimo se uskoro opet", napisala je Nikolina.

Poruke podrške

Pratitelji su joj pružili podršku: "Najdivnija Nikolina, prošla sam kroz bol koji trenutno prolaziš ti. Glavu gore, bol neće proći, ali će utihnuti, vezati se za tebe i biti u kutku srca da te podsjeti s vremena na vrijeme što je moglo biti, a nije. Želim ti od srca svu hrabrost svijeta."

"Samosvjesna, hrabra, sposobna s dvije divne kćerke ići dalje sitnim, a sigurnim koracima. Napred draga, živi punim plućima, a bol je samo tvoja i boli koliko mora boljeti", poručila joj je druga žena.